立法會選舉｜林日豐開放看教師宣誓　「效忠」可解作守法服務社會

「完善選舉制度」下的立法會選舉將於下月19日舉行。多年來泛民囊中物的功能界別教育界議席，今屆有5人競逐議席，當中包括退休校長林日豐。

林日豐形容，教育界未來或荊棘滿途，但他放下校長職務後更宏觀留意到教育界困難，適齡學生人口跌、縮班殺校危機成其參選的「最大原動力」，期望一起「同行」。他提議政府凍結學校數目六年，觀察跨境生及移民港人會否回流，並研究吸納境外專才，在不損害港人就學權益下容許非港人子女入讀公營學校。

教育局正研究要求教師宣誓效忠特區，林日豐稱持開放態度，須視乎條文內容才決定取態。他稱個人認為「效忠」可解讀為守法服務社會，若政府有意實行，有責任向老師詳細解釋，釋除疑慮。

反修例風波期間出現投訴教師潮，當中不少是匿名投訴。林日豐認為，若發現有濫用情況須檢討改善。被問到若成功當選，遇到被投訴教師求助，會否伸出援手？他回應指教師期望教育界立法會議員提供協助是「合理期望」，亦是議員的「應當之義」。



立法會教育界候選人林日豐指適齡學生人口跌、縮班殺校危機成其參選的「最大原動力」。（梁鵬威攝）

縮班殺校危機是參選「最大原動力」

現年61歲的林日豐，在香港出生，在香港教育界服務35年，當中22年任校長，曾任津貼中學議會主席，過往不時接受傳媒訪問，為教育議題發聲，約一年多前從獅子會中學退休，至早前突然宣布參選。

他接受《香港01》訪問時說，參選是退休後進行培訓教師及校長工作時，更宏觀感受到學界困難，而適齡學生人口下跌、縮班殺校危機成為其參選的「最大原動力」，期望體魄尚好時繼續服務教育界，「自己仍有一團火，唔希望（教育）生態崩潰，有決心希望行多步。」

愈艱難我們愈堅毅，希望大家一齊同行，即使可能係荊棘滿途！ 立法會教育界候選人、退休校長林日豐

稱無政治立場 以獨立人士參選

他雖是建制派組織教育評議會成員，但堅持無政治立場，認為各團體組織各有價值取態，期望「自由啲、無拘束性」，故以獨立人士參選。其參選政綱是「彰顯教育專業、穩定學校生態、爭取教師權益、守護學生成長」。

香港回歸以來的六屆立法會選舉中，教育界議席均由泛民陣營、已宣告解散的香港教育專業人員協會參選人囊括。新制下教育界仍沿用個人票，如何「吸」教協原有票源？林日豐稱「唔諗搶票源」，惟他「無咩其他大包袱」，已退休無需兼顧校務，可專注議會工作，亦有信心與各界別可順利溝通，希望「 一步一步穩妥返教育生態」。

林日豐校長稱以獨立人士參選，期望「自由啲、無拘束性」。（梁鵬威攝）

倡6年不殺校 開放公營學位予非港人入讀

為應對適齡學生人數下跌的難題，林日豐提議政府凍結學校數目六年，即期間「不殺校」。他解釋，過去兩年不少學生突然離港，如移民或跨境生不來港，學校需時緩衝，未來不排除部份人會考慮回流，而國家發展大局中香港亦有角色，建議港府保留學校作日後發展，並借機擴大生源，例如研究修訂入境條例，吸納海外及內地精英來港，在不剝削香港市民讀書權益及獲得大多市民共識下，容許海外或內地精英子女進入公營學校就讀。

立法會教育界候選人林日豐倡開放公營學位予非港人入讀。（梁鵬威攝）

視教師宣誓「效忠」為守法服務社會 與現時無異

教育局研究要求教師宣誓效忠特區，引起不少教師關注。林日豐指，對宣誓持開放態度，須視乎條文內容才決定是否支持。他指出，因辦學團體對老師有特定要求或合約條文有細節並非新事物，而《基本法》保障人權自由，若將「效忠」解讀為要求老師守法、努力服務社會，與現時無異。他認為政府即使有意落實做法，須事先向教師詳細解釋，釋除疑慮。

「效忠」我睇係服務社會......要政府出嚟解釋，如果簽署係遵守基本法，基本法都有好多人權（保障）......可能係中文字「效忠」唔係好舒服？我無探究過，但既然係遵守法例，努力去服務社會，咁睇其實簽同唔簽都一樣。 立法會教育界候選人、退休校長林日豐

倘匿名投訴被濫用應調整

翻查紀錄，林日豐曾是教育局上訴委員團（教育事宜）一員，惟他稱任期已完結，任內沒參與過任何遭取消註冊教師的上訴審訊。反修例風波以來教育局接獲投訴教師失德或專業失當宗數飆升，教育局更修訂接受匿名投訴，他指若日後發現嚴重濫用情況，宜適時調整做法。

再被問及若成功當選，遇到被投訴老師求助會如何處理？他思考片刻後稱，老師期望教育界議員協助跟進是 「合理期望」，亦是議員的職責及「應當之義」，若現有制度無法處理，而部份規條對教師不公，他會努力爭取；若屬「感性」爭執，則會盡量調解。

學校須與政治共存 惟仍應堅守中立原則

教育界在本屆政府變化甚大，先後經歷反修例風波及新冠肺炎疫情，高中通識科被公社科取代，全港力推國安教育。林日豐拒評特首林鄭月娥教育施政表現，只稱期望大家「向前睇」。

他坦言學校未來須與政治共存，「唔好話抗拒，或者特別去擁抱」，勉勵教育同工堅守原則，保持中立、以事實教授下一代，而校方除了要令「政治行動、激烈行為唔應該入校」，並應着力重建互信、教育家長別過分敏感。

林日豐校長在加拿大讀大學，後回流香港當教師。（梁鵬威攝）

教育界或荊棘滿途 盼大家堅持勿放棄

林日豐兒時曾一家八口住在石硤尾徙置區，兒時愛踢波及流連街上、曾經留級，至中四被任交通輔警的西史老師捉過正着，決意轉換環境，全靠父母「勒緊肚皮」送到加拿大升學，完成學士及碩士學位，偶然發現自己愛教書，回流香港便投身教育界。

年輕時鑽研數學理論的他，至今仍堅持做事要按步就班、有理有據，「殺校都要講證、數據」，他直言，教育界未來的路不易走，但深信溝通有助尋求共識及出路，期望與學界「同行」，「愈艱難我們愈堅毅，希望大家一齊同行，即使可能係荊棘滿途。」

餘下四名教育界參選人包括：教聯會副主席朱國強、香港幼稚園教育專業交流協會主席丁健華、保良局林文燦英文小學校長文詩詠及瑪利灣學校校長林泳施。參選人名單請參閱《香港01》選舉網站。