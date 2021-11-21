愉景灣青年到美國一周返港初確診帶變種病毒　住所旭暉閣封區檢測

新冠肺炎疫情未完。​衞生署衞生防護中心今日（21日）公布，本港出現一宗涉及L452R變異病毒株的初步確診輸入個案，患者上周日（14日）離開香港前往美國，離港前檢測呈陰性，上周六（20日）乘搭國泰航機由美國抵港，於香港國際機場的檢測結果呈陽性。

政府表示，由於病人於潛伏期曾在港居住，加上帶有變異病毒株，他在香港居住的愉景灣蘅峯旭暉閣在晚上7時40分起列為「受限區域」，展開封區檢測，在內人士需於明日（22日）凌晨零時前接受檢測，預計在明早約6時完成行動。



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衞生防護中心表示，個案涉及一名23歲男病人，他於11月14日前往美國，出發前在13日進行病毒檢測，當時結果呈陰性。之後在11月20日，患者由美國經航班CX521抵港，抵港時在香港國際機場進行檢測，結果呈陽性。

中心說，患者出現出現病徵，CT值少於30（病毒量不算極少），並確認帶有L452R變異病毒株。他於4月27日及5月18日期間，曾在香港接種兩劑復必泰疫苗。

根據限制與檢測宣告及強制檢測公告，自晚上7時40分起限制在旭暉閣內的人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（ 22日）上午約6時完成此行動。政府於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。

住所、地訪地點要強檢

中心又指，由於患者於潛伏期曾在港居住，而他帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，故對其住所愉景灣蘅峯旭暉閣作出限制與檢測宣告。

「受限區域」內的人士如在11月19日至21日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測；任何於10月30至11月21日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在11月23日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗的人士仍須接受檢測。

此外，他於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

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