通關｜內地專家團巡視機場竹篙灣等五處　陳肇始張竹君陪同

為爭取香港與內地通關，內地專家組昨日（20日）抵港，一連四日進行考察。今日（21日）為來港第二日，食物及衞生局局長陳肇始及衞生防護中心傳染病處主任張竹君，陪同他們今早到香港機場、臨時醫院視察本港防疫設施，了解確診患者入院後的流程等。午後他們再到港珠澳大橋香港口岸、大嶼山竹篙灣檢疫中心及啟德社區會堂的衞生防護中心個案追蹤辦公室，一日去足五場。



內地專家團訪港第二日行程。（《香港01》製圖）

11月21日內地專家團到港巡視第二日，第一站到香港國際機場，食衞局局長陳肇始（前右二）等陪同解說。（政府新聞處圖片）

▼11.21內地專家團巡視本港檢疫安排▼



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到東涌食肆考察餐飲處所防疫措施及限制

內地疫情防控專家團逗留香港四日，主要走出社區了解本港防疫工作。他們今早離開灣仔君悅酒店後便到香港機場視察機場的人流分隔措施及採樣情況，包括最新設立用作分隔內地及海外航班的橙區及綠區，陳肇始及張竹君亦到場陪同。

政府晚上公布，他們實地了解機場「外防輸入」的防疫抗疫工作，致力減低病毒輸入香港和內地的風險，包括內地航班及國際航班的分隔措施、機場員工已接種疫苗及接受加密檢測的要求等。專家團亦到訪食物環境衞生署食物安全中心設於機場國泰航空貨運站內的食物檢驗辦事處，考察抽驗進口冷凍食品的工作。

團隊之後轉到臨時醫院（北大嶼山醫院香港感染控制中心），他們到場時亦要接受體溫測試及使用「安心出行」。政府表示，此程主要了解醫院管理局在治療新冠確診病人的安排。專家團亦在一間位於東涌的餐飲處所，考察適用於餐飲處所的防疫措施及限制。

▼11.21內地專家團巡視港珠澳大橋▼



專家團下午到訪港珠澳大橋香港口岸，考察旅客及貨車的檢疫、出入境手續及清關安排。隨後他們轉到大嶼山竹篙灣檢疫中心視察，了解其最新運作情況。

▼11.21內地專家團巡視竹篙灣檢疫中心▼



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專家團傍晚轉到設於啟德社區會堂的衞生防護中心個案追蹤辦公室，了解中心就確診個案進行的流行病學調查及接觸者追蹤工作，其後與陳肇始、張竹君等告別，返回酒店休息。明日再有社區巡視安排。

▼11.21內地專家團巡視啟德社區會堂個案追蹤辦公室▼



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成員來自港澳辦及衞健委

當局表示，訪港內地疫情防控專家團由國務院港澳事務辦公室和國家衞生健康委員會組織。成員包括港澳辦交流司副司長劉文達、國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華、國家疾控中心病毒學首席專家董小平 ，以及廣東疾控中心副主任何劍峰等，還有中聯辦官員、深圳和珠海的專家。