通關｜田北辰料12月底才有望小通關　：全港食肆用安心內地先放心

香港與內地小通關風聲愈吹愈烈，內地專家組昨日（20日）抵港考察四日。早前有消息傳出，下月初香港便可跟內地設限額通關，不過，立法會議員田北辰今（21日）吹淡風，認為絕不可能。他解釋，至少要等待本月底所有食肆都規定使用安心出行，並且落實14日後才令內地放心，因此估計通關日期最快也要到下月底。



港府視與內地通關是頭等大事，已經多次有消息傳出通關日期但都無功而還，早前有消息傳出，下月初兩地會設每日數百個免檢疫往返名額。立法會議員田北辰今日在Facebook拍片反駁，指香港所有食肆最快本月底才會規定必需使用安心出行：「仲要實行14日紀錄行蹤，內地衛生部門先放心放香港人上去。」

他又指從政治角度而言，內地花費大量功夫制訂防疫政策：「安心出行有紀錄先至可以過境，唔通個基礎完全放棄晒？，所有之前講嘅嘢唔會再有人相信，唔會覺得國家做呢啲嘢。」

田北辰會參選第七屆立法會新界西北選舉，對手有民建聯周浩鼎及新思維黃俊瑯。立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。