強制檢測│美國回港初確診青年離港前蒲蘭桂坊兩酒吧　共10處上榜

本港今日（21日）出現一宗涉及L452R變異病毒株的初步確診輸入個案，一名23歲青年離港到美國一周後回來，抵港後於機場檢測呈陽性。政府今天晚上宣布，由於患者在潛伏期曾在香港逗留，故有10個地方被納入強制檢測公告。



資料顯示，他日常除了會在愉景灣出沒外，亦曾到去過蘭桂坊的酒吧或餐廳「Le Jardin」及「Tazmania Ballroom」，而部份巴士路線、中環或愉景灣渡輪碼頭，亦同樣被納入強制檢測公告內。有關人士須於11月23日（周二）或之前接受檢測。



▼11月22日強制檢測公告詳情▼



中環3號碼頭、愉景灣渡輪碼頭要強檢

資料顯示，部份交通路線須接受強制檢測，包括曾在特定時間乘坐由香港國際機場開出往愉景廣場巴士總站路線號碼「DB02R」的巴士；中環3號碼頭開出往碧濤軒28號路線號碼「DB08R」的巴士的人士；由愉景廣場巴士總站開出往東涌站巴士總站路線號碼「DB01R」的巴士的人士。

此外，曾在11月12日晚上10時至11時出現在中環3號碼頭、愉景灣渡輪碼頭的人士，亦需要遵從強制檢測公告。

▼11.21愉景灣旭暉閣封區檢測▼



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曾出入愉景廣場、愉景灣康樂會

而患者亦曾在指定時間，身處在愉景灣部份餐廳或地點，包括愉景廣場露天美食區D’Deck的「Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria」、「Hemingway’s By The Bay」，以及愉景灣康樂會。

曾到訪蘭桂坊酒吧

而除了愉景灣外，患者亦曾在11月12日及13日出現在中環蘭桂坊的酒吧，分別有榮華里10號的「Le Jardin」、LKF Tower 1樓的「Tazmania Ballroom」。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至11月22日)▼



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因應與變異病毒株確診本地個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須按衞生署公布的指明日期進行強制檢測，政府明日會重開位於柴灣新翠花園平台遊樂場的流動採樣站，為須接受強制檢測的新翠花園居民及工作人員提供免費服務。

政府明日亦會於愉景灣消防局側空地增設流動採樣站，為須接受強制檢測的愉景灣居民及工作人員提供免費服務。