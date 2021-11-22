涉收澳門建築公司主席逾100萬助上市　廉署拘9人包括2首席財務官

香港廉政公署今日（22日）公布，上周與財務匯報局採取代號「狙擊手」聯合行動，搜查一間會計師事務所及其同系公司辦公室，拘捕9人，當中5人涉收受一間在港上市澳門建築公司主席逾100萬港元賄款，以製備虛假會計師報告，協助該公司向港交所申請主板上市。署方指，所有被捕人士已獲准保釋候查，調查仍然繼續。



廉政公署今日公布，上周與財務匯報局採取代號「狙擊手」聯合行動。（資料圖片）

被捕人士包括會計師事務所及同系公司3會計師及2審計員

廉署指，上周與財匯局搜查一間會計師事務所及其同系公司的辦公室，同時揭發該地址是一間在港上市澳門建築公司的香港登記業務地址。

2名被捕人士先後出任涉事建築公司首席財務官

廉署稱，行動中拘捕九人，包括會計師事務所及同系公司的3名會計師及2名審計人員。其中2名會計師先後出任該建築公司的首席財務官。

涉收賄款製備虛假會計師報告 助向港交所申請主板上市

署方續指，該五名會計師或審計人員，涉嫌收受該建築公司主席逾100萬港元賄款，以製備虛假會計師報告，供該建築公司向港交所申請在主板上市時使用。廉署稱，懷疑該會計師報告所提及的部份業務並不存在，而報告或隱瞞了一些關連交易。

澳門廉署亦立案調查 搜查該建築公司在澳辦公室

署方指，澳門廉政公署亦立案調查相關人士在當地境內可能干犯的罪行，並搜查澳門多個地點，包括該建築公司在澳門的辦公室。

另外，廉署在行動中亦會見多名人士及搜查多個地點。署方指，目前被捕人士已獲准保釋候查，調查仍然繼續，不宜作進一步評論。

廉署與財匯局今年9月簽訂諒解備忘錄，加強合作以共同打擊涉及上市實體的貪污罪行、非法活動及違規行為。