男友登記睇MIRROR製驚喜　鏡粉女友卻想閨蜜陪　旅發局︰愛莫能助

【MIRROR /姜濤 /Anson Lo /Edan /2022年／旅發局 /除夕倒數 /新冠疫苗接種】旅發局舉辦的「香港跨年倒數演唱會」，陣容包括人氣男子組合MIRROR全員12人，許廷鏗、AGA等明星等，近日更掀起搶飛熱潮，而抽獎活動將於本周三（24日）5時半截止登記。

旅發局透露，有窩心的男朋友，登記女朋友成為同行者，希望抽中後能製造驚喜，豈料女朋友原計劃與鏡粉朋友一同追MIRROR。不過根據條款，登記一經完成即不得換人。旅發局亦對其女朋友的「特別要求」愛莫能助，並提醒市民「溝通好先再登記」。



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登記一經完成不得換人 旅發局收不少有趣查詢

旅發局近日推出的「香港跨年倒數演唱會」門票抽獎，人氣男子組合MIRROR為表演明星之一，掀起一陣搶飛熱潮。旅發局透露，收到不少有趣的查詢個案，有情侶為了追星，須在愛情和友情之間，作出兩難的抉擇。例如有窩心的男朋友，登記女朋友成為同行者，希望中獎後能製造小驚喜。豈料他的女朋友，原來已計劃與同為鏡粉的朋友，登記當日「追星」兼倒數。

旅發局溫提：要與同行親友溝通才登記

旅發局解釋，3,000張門票以實名抽獎形式派發，故為公平起見，登記人與同行者僅可登記一次。而根據條款，登記一經完成即不得換人。因此對於該女朋友撇下男友的「特別要求」，也愛莫能助。「只好再三提醒大家喺登記前要mark實同行親友，溝通好先再登記。」

按此登記︰旅發局抽獎網站

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提交登記前謹記核對清楚自己及同行親友資料

旅發局亦指，其他常見的查詢個案，如記錯同行親友的姓名，甚至填錯個人的聯絡電話等。旅發局提醒市民，輸入資料後，應「停一停、諗一諗」，切記核對清楚後再提交，以免失去中獎機會。

周三下午5時半截止登記 登記步驟再重溫

而「香港跨年倒數演唱會」抽獎活動將於本周三（24日）5時半截止登記，市民可到旅發局網站登記。至於登記時要輸入以下資料：1) 登記人及同行者的英文全名，須與香港身份證相符；2) 身份證號碼；3) 登記人手機號碼。

▼旅發局「香港跨年倒數演唱會」登記步驟▼

