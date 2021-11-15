MIRROR出演旅發局倒數演唱會　記者實測5分鐘即成功登記抽門票

【MIRROR /姜濤 /Anson Lo /Edan /2022年／旅發局 /除夕倒數 /新冠疫苗接種】旅遊發展局日前公布，今年12月31日除夕將復辦實體倒數活動，但由煙花匯演，首度改辦「香港跨年倒數演唱會」，演出歌手包括人氣男子組合MIRROR，以及江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）等。

旅發局以抽獎形式把門票送給1,500名幸運兒，每人可帶同一名同行親友入場，今日（15日）上午10時起接受登記，11月24日下午5時30分結束，一共10日，結果將於12月3日公布。

記者今早10時實測登入網站，一度顯示要等30分鐘，不過記者實測只等候5分鐘便成功登入，沒有大塞車。須注意登記參加者及同行者資料後，一旦中獎，兩張門票不可轉讓。



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旅發局首辦「香港跨年倒數演唱會」，選址西九文化區西面近故宮博物館的藝術公園作戶外演出，由除夕晚10時至翌日2022年元旦凌晨0時30分舉行。

今次演唱會將有3,000張門票公開予香港市民抽獎爭奪，中獎名額1,500個，每人可獲兩張門票。市民可把握這十天時間，到活動網址登記，抽獎結果會附有座位編號，不能自選位置。

記者今早十時嘗試登入網站，只須輪候5分鐘便成功登入，輸入身份證英文姓名、電話及身份證號碼資料報名。另外，亦須登記同行者的身份證英文姓名及號碼。如果在登記過程沒有提供同行者的資料，會被視為放棄同行者的演唱會門票，即使參加者「中獎」，也只獲得一張演唱會入場券。

報名「香港跨年倒數演唱會」門票抽獎，登記人需填寫自己及同行者姓名和身份證號碼，並留手提號碼，毋須填寫針卡資料。

打齊針市民可爭奪3000張門票

為配合政府防疫措施，登記人必須年滿18歲，並必須在12月13日或以前，在香港完成接種兩劑新冠疫苗；在登記時也要輸入同行者資料，他們必須已年滿12歲，同樣需在12月13日或以前在香港完成接種兩劑疫苗（18歲或以上）或最少一劑疫苗（12至17歲）。

不可重複登記、不可轉讓門票

在登記期間，市民需輸入自己及同行者的姓名和身份證號碼，以及登記人的聯絡電話，毋須輸入針卡資料。由於只接受身份證號碼登記，非香港居民無法參加，而持有身份證的外傭則可登記。無論是登記人或同行者，只可作一次登記，不可重複。今次演唱會採用實名制，旅發局稱為阻止「黃牛黨」炒賣，所有門票一概不得轉讓。

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入場必須使用安心出行

抽獎結果將於12月3日公布，幸運兒由當日起至13日，須與同行者帶同得獎短訊﹑身份證及疫苗接種紀錄，親身到指定地點換領門票，不接受改名、轉讓或授權第三者取票。逾期未取門票將不能補領，門票將會轉給候補名單人士。

旅發局將於當晚設置大量入場檢查櫃位，核實觀眾是否得獎者；進場也必須使用安心出行，不接受「寫紙仔」，場內亦不得除口罩及飲食。