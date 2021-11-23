安心出行｜黃家和料全港食肆本周強制用　倡同步放寬B類營業限制

政府擬要求所有食肆須使用「安心出行」程式，預料最快本周推行，以提供條件與內地通關，餐飲聯業協會會長黃家和今早（23日）表示，業界大致同意改用「安心出行」，相信能遏止食客在「填紙仔」時報稱虛假資料，令食肆受諸連，認為現時市民已續漸習慣使用安心出行，對食肆的影響僅屬短期。

他又透露，早前已向政府提出反建議，希望新措施推出後，能放寬B類食肆的營業限制，包括延長營業時間至午夜12時、將每枱相隔1.5米放寬至1.2米。他又希望政府能維持放寬對長者、小童，以及殘疾人士的豁免，方便無法使用安心出行或智能電話的市民用餐。



餐飲聯業協會會長黃家和早上在港台節目《千禧年代》表示，業界大致同意全港食肆改用「安心出行」的做法，提到現時「填紙仔」時，不少客人填錯或提供虛假資料，前線員工難以核實，形容員工壓力很大。現時食環署人員等加強巡查食肆，發現的違例情況，亦與「填紙仔」有關，因此協會早前已向有關部門表明，要求停用填紙仔，改為強制使用「安心出行」，認為對食肆比較方便。

黃又提到，業界曾向政府反建議，在強制全港食肆使用安心出行後，放寬營業限制作為「交換條件」，包括容許最受影響的B類食肆，應准延長營業時間至午夜12時，並將每枱相距1.5米，放寬至僅1.2米，以擺放更多桌椅做生意。

另外，他亦希望政府能繼續豁免65歲以上長者、12歲以下小童和殘疾人士使用安心出行，形容政府對上述建議反應正面，因此政府本周推行新措施，業界亦會支持。

▼11月2日九龍城街市情況▼



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對於早前有市民使用假「安心出行」應用程式被捕，黃家和坦言都有擔心相關問題，亦有憂慮會影響生意，但業界普遍認為轉用安心出行記錄行蹤，壓力較小，而有關程式下載量已達640萬，認為市民已習慣使用。

現時A類食肆除了不用使用安心出行外，亦毋須填紙仔，但只可2人一枱並營業至傍晚6時，有此類食肆早前明言，日後或只能做外賣，生意影響嚴重。黃家和認同有關食層生意將遭受重創，但認為A類食肆對比全港食肆而言，數字相當少，若只豁免少數目的食肆是不公平，強調不願意用安心出行的人會逐步轉用，預料影響僅屬短期，但從中、長期來看，有關影響將會緩和。