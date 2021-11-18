安心出行｜酒吧業斥客人用假app處所受罰做法不公　望撤營業限制

疫情期間，市民現時要到酒吧消遣，除了要使用「安心出行」應用程式外，並要最少接種一劑新冠疫苗。有酒吧業代表表示，近日發現有客人使用假的安心出行程式、及假電子針卡等嚴重問題，令處所受牽連要被停業，認為做法不公，希望當局檢討，並設相關的上訴機制。



香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今日（18日）表示，根據目前的規例，酒吧及餐廳處所如有客人不使用或使用假的安心出行應用程式，除了客人本身需要罰款5000元外，或干犯使用虛假文書罪，所到的處所負責人亦會受罰，包括停業14日，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

梁立仁說，作為酒吧同業，難以逐一監察客人掃安心出行的過程，或追查他們出示電子針卡的真確性，當局不應將顧客使用假安心出行的責任，首當其衝推卸在業界身上。（受訪者提供）

梁說，作為酒吧同業，難以逐一監察客人掃安心出行的過程，或追查他們出示電子針卡的真確性，當局不應將顧客使用假安心出行的責任，首當其衝推卸在業界身上，促請當局修訂現有的懲罰機制，容許業界提出上訴。

他又提到，有多間大型酒吧，曾有客人在警方巡查時故意訛稱沒有掃安心出行，導致酒吧被罰停業，有酒吧業界代表指，去年酒吧多次因疫情嚴峻而暫停營業，損失慘重，如果停業14天，損失將數以十萬計。

他又以其他處所，如康文署泳池、食環署街市為例，若發現有人無掃安心出行，處所負責人都不用受罰，認為當局的做法不公平。梁立仁又說，近日疫情紓緩，期望港府能放寬目前對酒吧、卡拉OK及娛樂場所等處所的防疫措施及營業時間限制。