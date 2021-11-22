安心出行│ 長者安居協會收300個求助　多涉對強制掃碼措施感混淆

港府本月起強制要求進出政府設施市民必須使用「安心出行」掃二維碼，但有部分長者因為不懂使用程式，向長者安居協會求助。協會指，至今收到近300個求助，主要在措施推行初期長者不了解新措施，例如不知道何處需要使用程式，以及自己是否必須使用程式等，也有長者因為沒有智能電話求助。協會除解答查詢，亦有協助使用智能電話用戶下載應用程式，以及教授使用方法。



長者安居協會行政總裁王虹虹表示，至今收到近300宗有關安心出行的長者求助，協會期望，在安心出行上不同角度支援長者。

普遍求助因無智能電話及不了解措施詳情

她指，政府推出措施首日有不少長者對措施感混淆，包括不了解有何處所需要使用程式，以及自己是否必須使用程式等，亦有長者因為沒有智能電話求助。協會會為這類型的長者先解釋措施的要求，包括65歲以上長者可以「填紙仔」代替、到街市等政府處所所要使用程式等。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，至今收到近300宗有關「安心出行」的長者求助。（曾凱欣攝）

不識字長者由家人預先「填紙仔」

不過，由於有長者不識字，故需由協會與其家人商討，例如家人可以為長者先填定資料，讓長者可以在進入場所前交給職員。王虹虹又指，職員會協助有使用智能電話的用戶下載應用程式，以及教授使用方法。

除一線通平安鐘用戶 協會亦協助所有長者下載安心出行

現時協會已擴大支援，除了協助「一線通平安鐘」用戶，亦會協助一般長者下載有關應用程式於其個人智能手機內。