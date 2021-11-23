強制檢測｜鰂魚涌小學等5校爆流感上榜　港威翡翠拉麵小籠包覆檢

食物及衞生局今晩（23日）發出強制檢測公告，本港再有5間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，故有關學校或指明級別被納入強制檢測公告，包括三間幼稚園及鰂魚涌小學一年級和天主教聖華學校六年級。相關人士須於11月25日或之前接受檢測。



早前一名意大利經卡塔爾抵港的15歲少女確診，強制檢測公告列明，她曾到訪的尖沙咀港威商場「翡翠拉麵小籠包」要再度接受強制檢測。



強制檢測公告列明，任何在11月6日中午12時至下午6時期間，曾身處尖沙咀港威商場「翡翠拉麵小籠包」的人士，須在11月25日或之前再接受檢測。受檢人士若在11月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測。

翻查資料，早前一名從意大利經卡塔爾抵港15歲少女確診。她在檢疫酒店21日的六次檢測均呈陰性，在檢疫酒店完成隔離後，曾搬到一般酒店續住。該名少女早在10月4日便完成檢疫，她除了轉居海港城港威酒店，也曾去過港威商場「翡翠拉麵小籠包」等餐廳。

五所學校要強檢

另外，有5所學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，由於病徵與新冠肺炎相似，故相關學校或指明級別被納入強制檢測公告。若已完成疫苗接種，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，當中包括粉嶺明愛香港崇德社幼兒學校、沙田九龍城浸信會禧年幼稚園、大埔明雅國際幼兒學校╱幼兒園。另外，北角寶馬山道鰂魚涌小學一年級、沙田天主教聖華學校六年級，師生亦要接受強制檢測。

任何在11月10日至23日期間曾身處上述學校超過兩小時的人士，須於11月25日或之前接受檢測。如幼童選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於11月27日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

受檢人士若在11月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。已經完成 2019 冠狀病毒病疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定