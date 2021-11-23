安心出行｜勢擴至全港食肆強制使用　餐廳料外賣增多將加人手應付

港府預告使用「安心出行」範圍或將延伸至所有食肆，有餐廳表示，將會妥善跟從相關要求，但預期會有更多客人選擇外賣，會因應情況加派人手；有長者指，自疫情以來寧願幫襯外賣店，免到人多地方增傳播風險，又認為措施不應一刀切，應保留彈性，予長者及有需要人士可以填紙仔登記：「好多老人家都無智能手機。」



政府預告即將擴大強制使用「安心出行」範圍，料將延伸至所有食肆。（張浩維攝）

食物及衞生局稍後會公布未來兩星期社交距離及特定處所營運條件的措施，特首林鄭月娥今早（23日）預告，將包括要更廣泛使用「安心出行」應用程式，飲食業界預料，所有食肆將要全面使用「安心出行」。

店員稱7成客人使用安心出行：填紙仔多數係年輕人

旺角餐廳店員陳小姐表示，現時7成客人會使用「安心出行」，餘下3成則填紙仔登記資料：「多數係年輕人（填紙仔）。」她又提到，自疫情以來，餐廳已因應情況變陣，包括提供外賣餐等，她相信強制使用「安心出行」後，外賣生意會隨之變多，老闆或會加派人手，處理外賣工作。

她又稱，餐廳一直緊遵政府要求，「呢度做到好足，啲客人都好乖，入到黎都會用安心出行，或填紙仔。」陳小姐表示，食環署有定期派員到場巡查，「一個月都有兩次，但至今都相安無事。」

不少人幫襯兩餸飯外賣店，生意旺場。（張浩維攝）

兩餸飯店旺場 食客：疫情以來已減少進入餐廳

一街之隔的兩餸飯外賣店同樣旺場，68歲的食客簡先生指，自疫情以來，已減少進入餐廳用膳自保，「好多人都唔守規則，唔係個個都會咁乖登記。」他認為，強制使用安心出行是好事，但認為政府應保留豁免措施，包括予長者及有需要人士，以填紙仔方式登記個人資料，「唔係個個都識用智能手機，始終年紀大，學完都好容易唔記得」。

80歲的黃伯伯則選擇在附近公園進食外賣飯盒，他指，外賣飯價格較為便宜，遂較少進入餐廳用膳。他又提到，自己沒有智能手機，「都唔識用啲功能」，即使前往街市買餸，只能選擇露天街市，「唔駛做任何嘢都入得。」