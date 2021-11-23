安心出行︱12.9起進入食肆、戲院、主題公園等場所必須使用

政府今天（23日）公布，延續現行大部分社交距離措施的有效期14天，直至12月8日為止。不過由12月1日起，郵輪的人數上限將由現時通常可容納人數上限的50%，調整至通常可容納人數上限的75%。

由12月9日起，使用「安心出行」流動應用程式的規定將擴展至所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所，亦即自當天起，在進入任何食肆、戲院、健身中心、美容院、博物館、主題公園等埸所之前，都必須使用「安心出行」，不再接受「填紙仔」。



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郵輪「公海遊」容納上限增至75%

食物及衞生局發言人表示，在疫情持續穩定的大前提下，因應郵輪「公海遊」運作漸趨暢順，並考慮到郵輪運作須遵守的一系列嚴謹衞生防疫措施，由12月1日起，郵輪的人數上限將由現時通常可容納人數上限的50%調整至通常可容納人數上限的75%。

▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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酒店賓館、健身中心、美容院均須使用

發言人指，為提高確診個案暴露風險的追蹤及檢測效率和準確度，應對傳染力更強更快的變異病毒株，增強疫情防控能力以保障市民大眾安全，由12月9日（即再下一輪社交距離措施的生效日期）起，使用「安心出行」流動應用程式的規定將擴展至所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所。屆時，所有進入有關處所的顧客或使用者均須先使用「安心出行」流動應用程式掃描「安心出行」場所二維碼，料會如現時進入政府處所一樣，只有12歲以下及年滿65歲長才可選擇「填紙仔」，其他人士均須掃瞄安心出行。

現時受第599F章規管的場所，除了全港所有食肆外，亦包括酒吧、健身中心、電影院、博物館、主題公園、遊戲機中心、公眾溜冰場、桌球館及公眾保齡球場、表演場所、美容院及按摩院、夜總會、卡拉ok場所、麻將天九耍樂處所、體育處所、泳池、酒店及酒店賓館、郵輪等等。

發言人稱，會在未來兩周繼續與有關業界聯繫溝通，以確保有關措施順利落實，並呼籲市民大眾配合有關要求，讓香港整體的防疫抗疫能力得以進一步提升。

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研擴展「疫苗氣泡」適用範圍

發言人又提到，接種新冠疫苗是本港防疫抗疫策略的重要一環，政府會繼續檢視及推展可進一步提升整體接種率的措施，包括擴展「疫苗氣泡」適用範圍的可行性，並密切留意國內外加強疫苗接種的措施。