高本恩、潘烈文、蕭傑恒等學者獲獎　表揚在新冠肺炎研究所作貢獻

食物及衞生局今天（23日）舉辦兩年一度的衞生醫護研討會，為表揚研究人員在新冠肺炎研究所作出的貢獻及慶祝醫療衞生研究基金成立十周年，研討會上頒發了兩項特別獎項。其中獲得「2019冠狀病毒病卓越研究隊伍獎項」的包括高本恩、黃秀娟、潘烈文、蕭傑恒、張彤等學者。



食物及衞生局局長陳肇始教授今日主持衞生醫護研討會開幕典禮。（政府新聞處圖片）

衞生醫護研討會主題為「以實證為本應對2019冠狀病毒病和其他全球醫療挑戰」。食衞局局長陳肇始在開幕儀式表示，醫療衞生研究基金成功整合過去30年政府投入的醫療衞生科研基金，成立十年是一個重要的里程碑。

自去年4月，食衞局及醫療衞生研究基金迅速批出超過5億元支持67項新冠肺炎的研究，當中多項研究應用尖端技術，進行基礎以至臨床及社區層面的研究，填補知識上的缺口，為香港在新冠肺炎大流行後的復原階段早作準備。

高本恩。（資料圖片）

研討會在現場和網上進行，有超過800名醫護專業人員、學者、研究人員、社區及政府代表參與。二十個來自本港不同醫療範疇的卓越研究團隊也在會上分享了他們在應對疫情和為下次大流行做好準備，以及在臨床和基層醫療中實踐研究成果的經驗。四位研究奬學金計劃得獎者亦分享了他們的培訓經驗，以及如何在公共醫療體系應用新技術。

為表揚研究人員在新冠肺炎研究所作出的貢獻及慶祝醫療衞生研究基金成立十周年，研討會上頒發了兩項特別獎項。得獎者名單如下：

潘烈文。 （資料圖片）

2019冠狀病毒病卓越研究隊伍獎項

高本恩教授

黃秀娟教授

潘烈文教授

蕭傑恒博士

張彤教授

蕭傑恒。（資料圖片）

醫療衞生研究基金十周年獎項

（一）突破研究

鄭詩樂教授

蔡光偉教授

金冬雁教授

（二）公共衞生、臨床及醫護服務研究

林露娟教授

藍詠德博士

莫仲棠教授

（三）健康推廣

林大慶教授

李大拔教授

李詠恩教授

羅鳳儀教授

劉澤星。（資料圖片）

此外，研討會上頒發了十個獎項，表揚得獎者在醫療衞生研究及促進健康方面的貢獻。得獎者名單如下：

卓越研究獎項

蔡光偉教授

鄺靄慧教授

劉澤星教授

李淼新博士

麥穎思教授

吳浩強教授

最傑出年青研究員獎項

張正龍博士

李淼新博士

卓越健康推廣計劃獎項

鍾瑋嬿女士

梁綺雯教授