殺校｜龍翔官中停辦　學界：抹煞辦學團體價值　促請推行小班教學

移民潮加上本地出生率下跌，學界面對收生不足問題，教育局昨日（23日）公布，龍翔官立中學2022/23學年起，將與深水埗九龍工業學校合併，政府早前已預告有關政策，稱希望為辦學團體樹立榜樣。

港島東區中學校長會主席嚴志成今日（24日）在電台節目直言：「學校要關閉，並唔係我哋想見到嘅現象」，促請教育局回應學界多年來的訴求，推行小班教學，強調現今學生的學習困難較以往多，小班教學才能針對性回應其需要，形容「呢個先係我哋辦學、做教育嘅人係應該要諗嘅方向同目標」，殺校如同抹煞部分辦學團體的存在價值，尤其是一直致力協助社會中最弱勢家庭的學校。



教育局今日宣布，將黃大仙龍翔官立中學「殺校」，2022/23學年與九龍工業學校合併。（鄧穎琳攝）

嚴志成早上在港台節目《千禧年代》表示，每間學校在建立時都有其特色和文化，家長安排子女到有關學校讀書亦有其原因，轉校後，不論家長和學生都需要適應。他認為學童人口減少是結構問題，出生率持續下跌早已響起警號，以東區為例，不少學校10年前已在收生方面面臨考驗，現時的移民潮進一步增添收生壓力，希望教育局能研究長遠方法解決學位過剩問題，「學校要關閉，並唔係我哋想見到嘅現象」。

他指，「學校都唔係唔諗」，學童輕生個案增加、特殊學習需要、新高中課程下學生的學習差異等，都是學校正在面對的難題，「好多學校都係努力爭取緊資源，或者係調配，都係做緊分組嘅小組教學」，強調學界一直爭取小班教學，有關建議的基礎並不單是學童人口減少，而是學生有更多學習需要，「𠵱家照顧一個學生都唔係一件咁容易嘅事」，促請教育局面對學童人口減少的結構性問題下，接納小班教學的建議，讓教師能「對焦」、全面和有效地回應學生需要，「呢個先係我哋辦學、做教育嘅人係應該要諗嘅方向同目標，局方如果同我咃並肩前行，去有傾有講，我相信係有更有效嘅方法做到出嚟」。

對於官校合併的參考作用，嚴志成表示，本港有不少辦學團體，每個團體都有其辦學理想和原因，但亦不排除有辦學團體會因而考慮位併或搬遷，但形容做法是「遠水不能救近火」，早前亦有報告建議每班學生人數，應由31、32人減少至23人，希望局方參考有關報告，研究其他可行方案，令更少學校需「完成歷史任務」。

被問到其所屬的東區不乏中學收生不足、只能開一班，日後有何出路，他坦言排名高、低的學校都面對收生難關，部分學校或會與大專院校合辦課程，「佢哋最終都希望能夠留返喺間學校入面，幫助學生成長，呢個係好緊要，如果唔係，我哋就遺忘咗一批辦學團體嘅存在價值」，又指部分學校專門照顧最弱勢的社會階層，有其獨特的方針協助有關學生，惟學童人口減少，此類學校卻首當其衝面對收生難關，希望教育局能體諒和關顧有關學校。