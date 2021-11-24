廉政公署控香港警衛前保安　涉為升職年半內以八千元賄賂上司

廉政公署昨日（23日）落案起訴香港警衛公司前保安，控告他在約18個月內，先後三次涉嫌以合共8,000元行賄上司，以求獲安排署任及擢升助理主管。被告獲廉署准予保釋，以待明日（25日）在沙田裁判法院答辯。



廉政公署。（資料圖片）

被告鄧金牛（57歲），香港警衛公司前警衛員，被控三項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。

被告於案發時被派駐到沙田公屋水泉澳邨工作。該屋邨共有約40名保安，由一名主管及數名助理主管管理。若有助理主管缺勤，該主管可酌情指派人員署任該職位，可享有署任津貼。

其中兩項控罪指，被告涉嫌於或約於2019年4月4日及2020年1月1日至4月7日期間，無合法權限或合理辯解而向上述主管提供兩筆賄款合共6,000元，作為安排他署任助理主管的誘因或報酬。

餘下一項控罪指，被告涉嫌於2020年11月1日至30日期間，無合法權限或合理辯解而向一名助理主管提供一筆2,000元的賄款，作為協助他擢升為助理主管的誘因或報酬。

香港警衛不容許員工就處理職務事宜索取及接受利益。香港警衛在廉署調查案件期間提供全面協助。