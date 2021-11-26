警首派流動車招聘　逾千個名額待聘　去年度37%督察由員佐級拔升

警務處將第三次招募體驗日，以「『你』想．警察」為主題。警方今個財政年度招聘目標分別為195名督察及1,350名警員，目前達標率為60%及25%，距招募目標尚餘逾千個空缺。警方表示，錄取人數已較上個財政年度同期有增幅，認為情況「健康」，為吸引更多人投考，已推出流動車「警察招募號」，將到訪多區供即場報名及遴選，包括小組討論。除了對外加強招募新人，警方內部晉升形成新趨勢，以督察級為例，去年度共錄取158人，當中近37%是由現職員佐級拔升至督察，為近年較高比例。



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上年度58員佐級升督察創近年新高

警方今個財政年度目標為分別招聘195名督察及1,350名警員，合共1,545人。人事部招募組總督察蕭政廉表示，目前實際錄取117名督察、331名警員，較去年度同期分別增20%及7%，認為招聘情況「健康」，他相信「仍然喺財政年度中間，數字應該會繼續上去。」

蕭政廉表示，警隊亦加強內部培訓及晉升，上一個財政年度，共聘158名督察，當中58名為員佐級人員，由內部晉升為督察，「相當可觀嘅發展機會。」人事部人力資源科總警司李仲華表示，內部晉升的比例是近年新高，「幫辦嘅遴選係一視同仁，但睇得到比外面投考人士對於警隊機構文化嘅認識，對遴選環節有足夠同充分嘅準備。」至於該批人員的服務年資，李仲華表示無相關規限，有警員從學堂畢業半年後，再重返學堂成為督察，亦有逾十年年資現職人員投考成功。

首兩次體驗日錄取29名警員 12.12辦第三次

警方今年5月及8月共舉行兩場招募體驗日，分別有1,200人及1,400人報名參加，各有約400人即場投考，至今從中取錄29名警員，有參加者申請包括督察職位仍處理中。警方指，由於反應良好，將於12月12日在香港警察學院舉行第三次招募體驗日，以「『你』想．警察」為主題，當日會設投考工作坊、講座、教官分享學堂生活等，並設有即場投考及遴選。為吸引更多人投考，警隊首次推出流動車「警察招募號」到訪多區，評估認為社會「氣氛已經回好」，希望加強與市民交流，以及供即場報名及遴選，包括實務事件測試、小組討論，會正式紀錄及格成績。