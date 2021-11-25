警方首9個月拘661人涉洗黑錢　外傭被招攬借賣銀行戶口

借出或賣出銀行戶口被用作不法用途，「不知情」不能成為卸責理由。警方表示，本港今年首9個月共接獲660宗洗黑錢案，拘捕人數較去年同期升幅超過兩倍，相信因犯罪集團利用社交媒體廣泛招攬，利用市民「搵快錢」及僥倖心態，提供千元報酬遊說賣出銀行戶口，目標已不再只針對某個階層或年齡層。警方近期兩次反洗黑錢行動共拘捕43人，當中有34人便是外傭，他們的銀行戶口被用作傀儡清洗約3,900萬元犯罪得益，單一戶口最高金額處理約240萬元。



拘捕人數增 警方︰犯罪集團利用社交媒體廣招傀儡

今年首9個月，警方接獲660宗洗黑錢案，宗數較去年同期約830宗有所下跌，不過拘捕人數達661人，較去年同期的200多人，升幅超過兩倍，檢控數字亦由53宗增超四成至76宗。財富情報及調查組總督察黎偉俊解釋，宗數減惟拘控人數增加，因涉及集團式經營，利用社交媒體廣泛招攬銀行戶口以作洗黑錢用途，目標已不再只針對某個階層或年齡層。

「再加上近年經濟低迷，犯罪分子利用市民搵快錢同僥倖心態，往往只係用幾千蚊就可以收買到佢哋嘅銀行戶口。」黎偉俊提到，虛擬銀行、儲值支付工具、虛擬貨幣興起，洗黑錢方法會涉及跨境跨國，令警方調查更困難，將買到的傀儡戶口交由外地操控，更難追查窩藏點，警方將加強與業界及海外機構聯繫。

千元報酬誘外傭賣戶口

財富情報及調查組總督察陳仲欣表示，近期發現外傭成為被利誘出賣傀儡戶口的「特別群組」，普遍都是在社交平台或電話收到匿名訊息聯繫，被遊說賣出銀行戶口，可獲1,000元至數千元不等的回報，對外傭而言是吸引價錢，「亦都貪佢哋對香港法例唔熟悉。」

兩次行動拘捕人數79%涉外傭

警方今年6月及7月採取兩次執法行動，分別涉及2,300萬元及2,700萬元犯罪得益，絕大部份來自詐騙案，當中超過50宗涉網上情緣騙案，以及少部分涉電郵騙案。警方兩次行動共拘捕43人，當中有34名戶口持有人是本地外傭，該批外傭戶口共涉處理約3900萬港元犯罪得益，單一案件最大金額涉及約240萬元。有個案顯示，有外傭出售7、8個銀行戶口予不法分子。

無合理理由借賣銀行戶口亦會觸例

不少戶口原持有人均稱不知情。財富情報及調查組高級督察楊展榮提醒，市民如無合理理由借出或賣出銀行戶口，一旦被用作洗黑錢，就有機會觸犯條例第455章《有組織及嚴重罪行條例》當中的25(1)條，即「如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪」，罪成最高可處罰款500萬元及監禁14年。財富情報及調查科已展開名為「守戶者聯盟」的反洗黑錢計劃，安排有流動車到社區宣傳，並聯繫領事館合作。