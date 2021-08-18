43歲中年成功當新紮師兄　警隊投考人數不穩定　將二度舉辦體驗日

警務處現全年招聘督察及警員。警方表示，自2019年反修例後有招募困難，形容投考人數呈波幅及不穩定，特別在重大案件及七一刺警案發生後短期內，各個遴選階段都有考生退出，但認為現時的應考者「下定決心加入警隊，水准同準備更加強」。



警方強調投考無年齡限制，過去一年多30歲以上的投考者顯著上升，佔整體約30%，「最高齡」43歲投考警員亦成功獲錄取。警方將於本月29日舉行第二次招募體驗日，有台灣大學畢業港生回流即投考警員，指裝備展覽對投考幫助最大。



▼警察學院5月30日首次舉行招募體驗日▼



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人事部招募組警司陳純青認為，投考警隊人數受社會氣氛影響，指2019-20年度因反修例事件，投考人數下降30%，隨後2020-21年度漸復平穩，惟近月的投考人數呈波幅。陳純青指，在重大案件及七一刺警案發生後短期內，各個遴選階段都有考生退出，「投考者對於警察呢份工好有熱誠，但好多時近排發生嘅案件，都會令佢哋擔心呢份工作為自己、家人帶嚟危險。」今年度目標招募195名督察及1,350名警員，他現階段對投考人數「抱持不確定性的預計。」

人事部招募組警司陳純青（右一）指七一刺警案發生後短期內，各個遴選階段都有考生退出。（鄭秋玲攝）

推「有心唔怕遲」宣傳 年逾30歲投考者佔三成

不過錄取人數方面，今年上半年對比去年下半年增長50%，陳純青解釋有關現象，「當一個投考者下定決心加入警隊，睇得到佢哋係比起以往嘅一啲投考者，水準、準備以及堅持，係更加強。」

警方先去年下半年起，推出多個不同招募策略。其中一個是「有心唔怕遲」的推廣，鼓勵30歲以上的人士投考。陳純青表示，2019年至2020年中，30歲以上的投考者顯著上升，佔整體約30%，最高齡43歲投考警員亦成功獲錄取。

會評核對國家安全工作「決心」

警隊於5月30日首度在警察學院舉行招募體驗日，有1,600人參加，有逾450人即場報考，有關遴選程序仍進行中。陳純青表示，本月29日將舉行第二次招募體驗日，焦點將介紹由投考、入學堂受訓、以至首兩年工作歷程，當日亦將設即場投考，在當日的體能測試工作坊，會將合格成績紀錄在案。被問到對國家認識是否遴選要求之一，他指，除需要符合公務員事務局要度，通過《基本測》考試外，警隊另外會評核投考者的價值觀，包括維護國家安全工作「有決心」、「有承擔」。

藉奧運熱再倡精英運動員加入警隊

趁近日全城奧運熱，陳純青表示將繼續加強「警隊推動精英運動員參與計劃」，吸納精英運動員，他相信「運動員絕對係適合警務工作」，續指「希望未來會有更加多精英運動員、運動員選擇加入警隊。」

台灣大學畢業港生回流即投考警員

在招募體驗日成功投考的阿熙表示，他在香港中學畢業後，赴台灣升讀大學，今年4月回流，翌月參加體驗日並即場投考警員。他指成為警察是他從小志願︰「守護香港，對自己、對市民、對香港，許下一個終身承諾」，他稱是獨生子，也獲家人支持，「實現夢想職業。」阿熙認為體驗日的裝備展覽對他幫助最大，「可以親身睇吓、摸吓唔同裝備」，現場的詳細介紹助他提升警務知識，又令他感受到「警隊有強大嘅團體合作精神」。他推介參加當日的體能測試工作坊，認為可以熟習環境，「心態好影響表現。」