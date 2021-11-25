九巴新推出「安全巴士」　到學校推廣安全知識　提醒佩戴安全帶

近年不時巴士意外，早前大圍一輛九巴疑「行錯路」，司機緊急扭軚切線，失控翻側，釀成一死11傷慘劇，事後運輸署表示，會研究強制巴士乘客佩戴安全帶。

為提高市民的安全意識，教導小朋友正確乘車態度，九巴近日推出一輛安全巴士，車上設有小遊戲，希望傳授安全意識，例如佩戴安全帶、握實扶手等。九巴表示，會計劃安排安全巴士前往不同學校，推廣安全意識。



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九巴安全巴士上周三（17日）正式落地服務，第一站前往伊斯蘭鮑伯濤紀念小學，當日大約60名小學生先後登上巴士。安全巴士為一輛藍色車身的單層巴士，車身寫上「停看聽讓」。

車廂內設有不同小遊戲及設備，例如以公仔模擬巴士急煞或遇到意外時，一旦沒有佩戴安全帶，就可能遭拋離座位。另外，車上有職員向學生講解一些巴士知識及禮儀，例如認識消防手錘，以及要先讓輪椅乘客上車。

九巴安全總監關翠蘭表示，公眾教育是傳授安全意識的重要環節，希望透過遊戲，讓小朋友親身體驗有關知識，然後再告知家人，例如佩戴安全帶的重要性。她表示，受疫情影響，安全巴士延至今年才正式落地服務，暫時只有一輛，正接洽不同學校，希望日後到其他學校舉辦同類活動，亦會考慮與非牟利組織合作。

對於是否需要立法規管巴士乘客佩戴安全帶，關翠蘭表示，交由政府決定，九巴會繼續宣傳其重要性。她又稱，雖未有統計有多少乘客佩戴安全帶，但觀乎目前趨勢，越來越多乘客習慣佩戴，九巴亦陸續於巴士上層加裝安全帶。

伊斯蘭鮑伯濤紀念小學校長石志端表示，該校有不少學生都乘坐巴士上學，認為安全巴士提供第一身體驗予學生，了解更多巴士設備，以及有關安全知識。她又稱，學生非常投入遊戲，希望有機會再與九巴合作，讓更多學生登車學習、遊玩。