大圍翻九巴｜汽車會建議所有巴士增設安全帶　立法規定必須佩戴

一輛九巴本月18日晚上駛經大圍青沙公路時翻側，釀1死11傷。香港汽車會會長李耀培今日（22日）在電台節目指，乘客在巴士翻側時會受二次撞擊，甚至拋出車外，建議全部巴士都要增設安全帶及配備感應器警示，並立法規定乘客巴士必須佩戴安全帶。



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入錯線也需安全為先 李耀培：停到就停，停唔到繼續行

李耀培在港台節目《千禧年代》指出，意外路段非新路，路面寛闊，指示牌清晰，相信不是道路設計問題，如果意外與入錯線有關，有可能會作出錯誤反應，建議駕駛人士行錯路「停到就停，停唔到就繼續行」，一切以安全為先。

香港汽車會會長李耀培建議所有巴士加設安全帶。（盧翊銘攝）

巴士客若無戴安全帶 翻車會受二次撞擊甚至拋出車外

李續指，巴士空間較窄，如無佩戴安全帶，乘客在翻車時會受二次撞擊，甚至拋出車外，晚間及深宵時段，乘客可能入睡或只顧玩手機，如遇意外會反應不及。李建議全部巴士加設安全帶，增設安全感應器，未有戴好安全帶會發出警號及警示燈，政府亦應盡快立法巴士乘客必須佩戴安全帶。