大圍翻巴士｜九巴工會倡改工作指引　限每日駕駛兩線減車長負擔

大圍前晚(18日)發生雙層巴士翻側意外，釀成1死11人受傷慘劇。九巴職員權益工會今日（20日）批評，九巴多項政策有機會影響乘客安全，包括車長需負責駕駛多條不同巴士線，午膳時間不足，以及夜更轉早更「追更」休息時間不足等。

工會批評，目前九巴工作指引未顧及公眾安全。而運輸署過去4年亦一直拒絕與工會會面，期望運輸署署長羅淑佩可兌現承諾，盡快與工會會面。



大圍青沙公路前晚發生嚴重車禍，88K線巴士疑因行錯路急扭軚而撞上石壆翻側，造成1死11修慘劇。九巴職員權益工會今日舉行記者會，批評九巴多項政策罔顧市民安全。

九巴職員權益工會副理事長陳詠豪表示，九巴於2018年978車禍後公開向傳媒表示，車長每日不得駕駛超過三條線，但工會曾接獲投訴，指有車長曾獲安排一天內於四條不同巴士線當值，明顯與九巴於意外後，聲稱編更一直符合甚至優於運輸署指引有出入，質疑九巴「對外講一套，對內做一套」，亦質疑運輸署監管九巴不力。

工會認為，司機一天內需駕駛多條不同巴士線，是導致意外成因之一。陳詠豪解釋，車長除掛牌路線外，需兼顧不熟悉的額外路線，會增加出錯風險，例如當行錯路時，會因不熟悉路況而變得危險。

工會續指，今次意外與過去一些嚴重巴士意外，事發時間都是於車長用膳後。工會認為，司機用膳時間不足，導致車長於用膳後要立即繼續工作，駕駛時或飯氣攻心，注意力下降。

工會建議，運輸署應修改車長工作指引，明文規定「車長每日不得駕駛多於兩條線」，即為一條掛牌線及一條額外線，以減輕車長負擔；又建議增加用膳時間至1小時30分鐘，以讓車長有充足時間用膳，及有一定休息時間。工會又建議，當車長駕駛夜更巴士後，應獲兩日休息才「追更」駕駛早更巴士，減少車長負擔，降低車長出錯機會，保障乘客安全。

九巴職員權益工會於2017年成立，自創會後曾多次要求與運輸署見面，但被各種理由拒絕。對於運輸署署長羅淑佩昨日指，樂意與九巴工會會面。工會期望署方可兌現承諾，盡快舉行會面。沙田區議員周曉嵐及冼卓嵐亦要求沙田區議會盡早召開特別大會，就意外向九巴及運輸署等問責。

九巴發言人表示，所有車長的編更及工作安排均符合甚至優於政府指引。涉事車長於11月17日為休息日，意外發生前，獲安排足夠用膳和休息時間。涉事車長當天的工作安排為固定安排，並非臨時徵召，車長熟悉有關駕駛安排，有充足駕駛經驗。

九巴續指，該公司正為涉事車長提供適切的法律支援和職員輔導。九巴一向確保車長有足夠訓練進行駕駛任務。事故的成因目前有待警方深入調查，目前任何缺乏事實基礎的言論，對事情均無幫助。