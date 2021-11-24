新冠疫苗｜增一宗老翁離世前14日內曾接種疫苗　累計數字48宗

衞氐署今日(24日)公佈，截至11月21日的過去一星期，接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名74歲老翁，但並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

另外，過去一星期沒有接獲12至15歲青少年接種復必泰後，出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。



截至11月21的過去一星期，衞生署共接獲42宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士，及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

本港一宗離世前14日內曾接種疫苗個案，但並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。（資料圖片/曾凱欣攝）

另外，衞生署累計共接獲6391宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括48宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

截至11月21日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結29宗死亡個案，與疫苗接種沒有因果關係，初步認為18宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待獲取更多資料作評估。

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政府發言人表示，現時本地80歲或以上長者新冠疫苗的接種率只有約17%，即有83%該年齡層的長者正處於高風險狀態，是相當危險的信號。疫苗對於預防重症和死亡情況高度有效，能為接種人士提供有效保護，免於感染後出現併發重症甚至死亡。

政府繼續呼籲仍未接種疫苗的市民，特別是感染新冠病毒後死亡風險極高的長者、長期病患者及其他免疫力較弱人士，應為自己健康着想，在本港第五波疫情來臨前盡早接種疫苗。