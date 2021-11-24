新冠肺炎｜陳馮富珍：短期要提升全球疫苗接種率　戴口罩仍是必須

全球新冠肺炎疫情持續近兩年，歐洲最近更出現大反彈，多國需封城或收緊防疫措施。世界衞生組織榮譽總幹事陳馮富珍今日(24日)以視像會議方式，參與在本港舉行的亞洲醫療健康高峰論壇，她表示提升全球疫苗接種是平息疫情關鍵，短期仍要以戴口罩等防疫措施防止疫情加劇，亦要做好全球疫苗分配。



陳馮富珍表示新冠疫苗分配上要顧及發展中國家需要。

在疫情持續困擾下，世界衞生組織榮譽總幹事陳馮富珍表示，全球多國都面對醫療人手及設備短缺問題，對醫療系統帶來一定壓力。面對疫情，她認為短期內要提升全球疫苗接種，一般人仍需要戴口罩，全球領袖亦要增加疫苗生產，分配上亦要顧及發展中國家需要。中長期方面則要通盤考慮，包括思考人類行為與動物及大自然的關係。

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復星與德國藥廠BioNTech合作推出mRNA新冠疫苗，復星國際執行董事兼聯席首席執行官陳啟宇在論壇上稱，人類已經進入科技大爆發年代，而mRNA技術是近5年推出，發展速度越來越快，除了疫苗亦期望將有關技術，應用在其他醫療產品上。他提到診斷是治療疾病第一步，復星亦會朝有關技術發展，夢想是人類壽命延至120歲。