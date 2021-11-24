政府禁酒店檢疫人士及照顧者戴氣閥口罩　指無法有效過濾呼出飛沬

早前赤鱲角富豪機場酒店疑出現空氣傳播，一名36男子在酒店檢疫時，除了有一半時間無戴口罩外，即使有戴口罩，亦只是戴了「氣閥口罩」，懷疑因此令對面房住客受感染。

政府今日（24日）發出最新指示，要求在指定檢疫酒店接受強制檢疫的人士及其同住照顧者，不可佩戴附有呼氣閥或排氣口的口罩。同時，中心又更新防疫指引，建議酒店業從業員及機組人員應分別提醒入住人士及乘客，不應使用相關口罩。



政府表示，衞生署衞生防護中心早前調查兩宗確診個案時發現，有在指定檢疫酒店接受強制檢疫的人士，懷疑因打開房門期間佩戴附有呼氣閥或排氣口的口罩，而把病毒傳播予他人。

中心強烈呼籲市民不應使用附有呼氣閥或排氣口的口罩，因這類口罩無法有效地過濾呼出的飛沫微粒。

打開房門應佩戴外科口罩

政府表示，為避免同類情況再次發生，已更新第599F章下的指示，要求在指定檢疫酒店接受強制檢疫的人士及其同住照顧者，不可佩戴附有呼氣閥或排氣口的口罩，同時建議有關人士在辦理入住手續或接受檢疫期間需打開房門時，應正確佩戴外科口罩。

中心同時更新相關防疫指引，建議酒店業從業員及機組人員應分別提醒入住人士及乘客，不應使用附有呼氣閥或排氣口的口罩。

被形容是「自私口罩」

早前一名36歲男子和一名62歲男子於赤鱲角富豪機場酒店5樓檢疫，二人先後確診。本月22日，港大微生物學系講座教授袁國勇曾到酒店視察，發現36歲男子開房門時，有一半時間無戴口罩，即使有戴口罩，亦只是戴了「氣閥口罩」。

袁國勇當時曾表示，該款口罩不能阻止帶病毒的空氣噴出，故被稱為「自私口罩」，呼籲市民不應佩戴。