旅遊氣泡｜新加坡衞生部長指逐漸開關　盼與港落實旅遊氣泡

本港及新加坡商討「旅遊氣泡」，但三度在實行前夕都因疫情反彈，氣泡爆破收場。新加坡衞生部部長王乙康今日（24日）來港出席論壇，提到期望跟香港終可推行「旅遊氣泡」，又稱當地自疫苗接種率升至逾7成後，已逐漸開放關口予外國旅客入境。



港星商討旅遊氣泡未有成果，王乙康今早出席亞洲醫療健康高峰論壇時再伸出橄欖枝，指雖然兩地氣泡多次爆破，但期望仍然與香港再次推出「旅遊氣泡」。他提到新加坡在疫情初期都是嚴守關口，以避免出現大爆發，直至今年8月當國民的新冠疫苗接種率達7成，便逐漸開放關口。

王乙康分享抗疫經驗時表示，嚴守關口確可以控制感染數字，而確診者重症及死亡數字就能反映當地醫療制度的承受能力，並不斷強調疫苗接種非常重要，特別是長者感染後惡化至重症機會較高。

《香港01》向食物及衞生局查詢，王乙康及其同行官員來港出席論壇是否獲豁免檢疫，獲食衛局回覆指，政務司司長根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），事前批准王部長及其隨行人員於隔離期間以閉環管理方式在指定時間進行指定活動。他們需要遵守其他防疫措施及條件，以盡量減少傳播風險和群眾接觸。有關措施及條件包括抵港前已接種疫苗；入住指定檢疫酒店；於抵港時及在港期間進行定期檢測並取得2019冠狀病毒病陰性檢測結果；跟從事先指定的工作相關行程；以及使用點對點交通等。

陳肇始期望提升長者疫苗接種率。（何柏佳攝）

與新加坡開關迎旅客不同，出席同一論壇分享抗疫經驗的國家衞生健康委員會主任馬曉偉表示，內地仍然堅持外防輸入，以及內防反彈政策，個案通報亦會更透明。至於國際合作方面，他提到內地已向環球捐出15億劑新冠疫苗。

食衞局局長陳肇始就稱，本港接種率昨日已經達7成，但80歲或以上長者只達兩成，而70至79歲老人家亦只有4成。她認為醫療系統應該要可持續發展，當局亦大力發展基建工程、基層醫療等。

特首林鄭月娥出席論壇致辭時表示，政府重視生命科學發展，上月（10月）發表的《施政報告》亦在落馬洲河套預留150公頃作創科發展，屆時亦會設立具規模的實驗室，而本港亦具備科研人才，有5間大學都是全球首100大。

中大健康科學研究所所長盧煜明在論壇上表示，本港未來10年會出現人口老化問題，但相信10年內無法處理。他又提到香港申請的專利，在大灣區又要再申請，期望可以有系統地認可，亦稱大灣區的法官及律師對生物科技專科較少認識，期望可以從海外引入持生物科技學位的法律人員。

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