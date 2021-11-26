警隊製作國民教育圖書　派400間幼稚園　全港半成5歲幼兒取閱

撰文：鄭秋玲
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葵青警區與當區撲滅罪行委員會製作第一冊幼稚園教材《小精英．遊葵青》後，加碼推出第二冊《小精英．節日情》，目的透過大型節日情節，如七一慶回歸、十一國慶升旗儀式等，從小灌輸要尊重國歌、國旗等，從而提升幼兒的國民身分認同及培養愛國情懷，並鼓勵升小一後加入少年警訊，另配合《小精英》系列製作一首主題兒歌。
警方將於12月派發該冊圖書予全港約400間幼稚園，目前已有2.5萬名幼稚園高班學生登記取閱，即佔全港約50%的5歲幼兒。製作單位透露，現已籌備《小精英》第三冊，以「大灣區」為主題，計劃明年推出。

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葵青警區指揮官、總警司謝振中表示，今年9月推出的幼稚園圖書《小精英．遊葵青》，獲區內約35間幼稚園採用，觸及約5,000名高班學生，因反應熱烈故推出第二冊《小精英．節日情》，將於12月推展到全港約400間幼稚園，包括保安局、東華三院、嗇色園、仁濟醫院等辦學的幼稚園都有選用，料可接觸到2.5萬高班學生。謝振中表示，幼稚園學生正處於價值觀形成階段，他們要好好把握，「我會用著衫扣鈕嘅一個比喻，我哋第一粒鈕扣錯咗呢，永遠粒鈕都會扣錯，所以喺人生嘅鈕子裡面呢，從一開始就要扣好第一粒。」

第二冊圖書內容以節日為主題，如十一國慶在灣仔金紫荊廣場會舉行升旗禮等。另配備情境卡，增加關於七一回歸的介紹，提及市民會在維港兩岸或搭船觀賞煙花，學習內容關注要讓座以及了解救生圈用途，另外介紹到十一慶回歸會在紅館舉辦文藝晚會，由解放軍手持國旗隨國歌進場，觀眾須肅立。葵青區幼稚園校長會主席林翠玲認為，《小精英》系列彌補坊間教材不足，是「結合品德教育的跨範疇圖書」，讓小朋友「從情境中學習」，按照幼稚園學生的認知能力，利用情境去教導國家安全。

正籌備明年推出第三冊　以「大灣區」為主題

善德基金會常務副主席湯修齊透露，該基金為製作《小精英》共贊助約200多萬元，下月將主辦教育專業發展日，向約300名幼稚園校長及老師介紹該批教材。葵青區少年警訊名譽會長會會長張敬川表示，正籌備《小精英》第三冊，以「大灣區」為主題，計劃明年推出，並期望通關後帶領青年會員到內地交流認識國內文化。

鄭國江、黎瑞恩創作主題兒歌　伍仲衡編曲監製

另外為配合《小精英》製作主題兒歌，由鄭國江填詞、黎瑞恩作曲、伍仲衡編曲監製。歌手黎瑞恩表示，「細個好多兒歌主題包羅萬有，但近年好似無乜兒歌好直接話畀小朋友聽。」她希望透過輕快節奏讓兒童易跟唱，「要細細個就教佢哋，唔好以為佢哋唔識，其實佢哋好醒，灌輸到啲思想。」

填詞人鄭國江表示，已放下流行歌曲創作很長時間，近年集中寫大戲，但對受邀為《小精英》填詞大感興趣，反覆思量「五歲小朋友點樣表達愛國情操」，想到可以立正的行動表達尊重國歌，受題目韻腳啟發聯想到「小兵丁」，鄭國江表示「寫兒歌最想陪伴小朋友成長，隨住長大唔同階段有所感悟。」

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