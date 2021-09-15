日日播國歌　天天誦詩詞　幼稚園推新課程從小培養中國文化情懷

教育局8月向本地幼稚園派發《香港特別行政區維護國家安全法讀本》，提醒校方須協助幼兒培養國民身份認同。為配合措施，深水埗佛教曾果成中英文幼稚園本學年起推全新課程設計，讓幼兒通過不同體驗學習中國文化，培養幼兒正面價值觀及積極態度。

為讓幼兒從小認識升國旗及唱國歌禮儀，園方每日上課前均會播放國歌，在特定日子更有升旗儀式，同時亦會於主題教學中加入傳統中國文化，從小培養小朋友中國文化情懷。



為讓幼兒從小認識升國旗及唱國歌的禮儀，園方每日會在早會時播放國歌，在一些特別日子更會舉行升國旗儀式。（馬煒傑攝）

早會播國歌 建立對國家歸屬感

為讓幼兒從小認識升國旗及唱國歌的禮儀，佛教曾果成中英文幼稚園在新學年起，每日會在早會時播放國歌，在一些特別日子，例如國慶日及香港回歸紀念日等，更會於校內舉行升國旗儀式，從而令小朋友從小懂得尊重國歌及國旗，培養出聽到國歌會肅立的習慣，建立起對國家歸屬感。

中秋教製月餅 認識中式節日 培育傳統美德

課程設計方面，校方於主題教學中加入中國傳統文化內容，例如透過傳統文間故事分享，讓幼兒學習孝順父母及關懷家人；在專題研習活動中，園方會因應內容而製作中式食品，例如臨近中秋，會教導幼兒製作月餅，以培養他們欣賞中國傳統文化的美德。

園方亦會推廣中華傳統經典文化，透過每日誦讀，以承傳中國文化的情操。（馬煒傑攝）

每日誦讀《靜思語》與《唐詩》 承傳中國文化情操

園方亦會推廣中華傳統經典文化，將《弟子規》、《靜思語》、《唐詩》等納入到課程當中，透過每日誦讀，以承傳中國文化的情操。

校長伍炫熹指，通過故事、圖畫、兒歌等，傳承及培養學生欣賞中國文化的情懷。 （馬煒傑攝）

校長：從故事圖畫兒歌培養學生欣賞中國文化情懷

校長伍炫熹指，通過故事、圖畫、兒歌，幼兒可從中認識中國的傳統節日，從而傳承及培養學生欣賞中國文化的情懷。