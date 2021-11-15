教育局准每校額外申最多30萬推國民國安教育　註明教材需客觀持平

教育局局長楊潤雄今(15日)向各中、小學及幼稚園校長發信，公布優質教育基金將會進一步加碼，在「我的行動承諾」撥款計劃框架下推行加強措施，讓學校申請另一筆不超逾30萬元的額外撥款，進行為期約24個月的計劃活動，涉獵包括國民教育、國家安全教育、以及媒體和資訊素養教育，「以提升學生的國民身份認同， 並教導學生辨別資訊真偽和建立慎思明辨的能力」，兩項撥款計劃將在明年1月底截止申請。

翻查教育局發出的「加強版撥款計劃」申請須知，教育局特別註明「受款學校須確保計劃活動傳遞的知識及運用的教材內容正確、客觀及持平」，協助的外間機構必須安排在相關範疇具公信力及豐富資歷和經驗的機構及/或人士參與。



教育局推出「我的行動承諾」撥款計劃「加強版」，讓學校申請另一筆不超逾30萬元的額外撥款，重點加強國民教育、國家安全教育、以及媒體和資訊素養教育的措施。(資料圖片)

截止申請日期延至明年月1月底

教育局今日向各官校、資助學校（包括特殊學校)、按位津貼學校、直資學校、參加幼稚園教育計劃的幼稚園校長發出通函，交代「我的行動承諾」撥款計劃加強措施的詳情。教育局自2019/20 學年起，透過優質教育基金，以公帑資助學校及已參加幼稚園教育計劃的幼稚園可向基金申請不超過20萬元撥款，舉辦配合相關主題的多元化學習活動， 營造有利培育正面價值觀和積極態度的學習環境，今年主題是「感恩珍惜．積極樂觀」。

局方表示，截止申請日期原定本年9 月30日結束，將順延至明年1月31日，讓學校有更充裕時間檢視現況及擬定計劃內容，現行的申請辦法及規定維持不變。

教育局又指，優質教育基金將在現行「我的行動承諾」撥款計劃的框架下，推行加強措施，讓學校申請另一筆額外撥款，進行為期約24 個月的相關計劃活動，以提升學生的國民身份認同， 並教導學生辨別資訊真偽和建立慎思明辨的能力。每所獲公帑資助的中、小學（ 包括特殊學校），可向基金提交一項不超過30萬元撥款的計劃，以申請額外資源， 支援學校重點加強國民教育、國家安全教育、以及媒體和資訊素養教育的措施。

因應3至6歲幼兒的發展階段和學習需要， 每所已參加幼稚園教育計劃的幼稚園可提交一個不超過15萬元撥款的申請，以獲取額外撥款協助學校重點加強國民教育和國家安全教育的措施。加強版撥款計劃的申請日期則由今日起，至明年1月31日結束。

翻查教育局發出的申請須知所見，有別於「我的行動承諾」撥款計劃，以國民身份認同為主題的「加強版撥款計劃」，特別列明「受款學校須確保計劃活動傳遞的知識及運用的教材內容正確、客觀及持平」，又提到如向外間機構及∕或人士採購服務協助推行計劃活動，「必須安排在相關範疇具公信力及豐富資歷和經驗的機構及/或人士參與，確保活動質素。」