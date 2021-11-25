司機領牌驗身證明成漏洞　申訴署倡收緊年長及商用車司機驗身要求

申訴專員公署今日（25日）公布，就運輸署對駕駛執照申請人或持有人體格證明要求的主動調查報告。

申訴署指出，運輸署未有就70歲或以上司機的「體格檢驗證明書」訂明須檢查項目，僅由申請人聘請的醫生自行判斷；商用車司機現時亦無任何體格要求，較海外地區的相關條例寬鬆和落後。申訴專員促請運輸署，收緊對較年長和職業司機體格證明要求，減低因司機健康問題，釀成交通意外的危機。



申訴專員趙慧賢公布「運輸署對駕駛執照申請人／持有人體格證明的要求」的主動調查結果。（政府新聞處圖片）

申訴專員公署表示，已完成有關運輸署對駕駛執照申請人或持有人，體格證明要求的主動調查。結果發現，現時法例要求車牌申請人或持有人，須向運輸署申報是否患法例指明的疾病或身體傷殘，或任何其他疾病或身體傷殘。另外，70歲或以上的車牌申請人亦須至少每3年，向運輸署提供由註冊醫生填寫及簽署的「體格檢驗證明書」，證明其健康狀況適宜駕駛和控制車輛。

商用車司機無體格要求

惟調查發現，「體格檢驗證明書」卻無訂明，註冊醫生必須為申請人進行指定檢查項目，醫生可自行決定是否在證明書上，填寫申請人接受體格檢查的項目內容和數據結果。隨此之外，現行法例亦無特別為商用車司機制訂任何體格要求。

調查發現，「體格檢驗證明書」無訂明註冊醫生必須為申請人進行的指定檢查項目，而現行法例亦無特別為商用車司機制訂任何體格要求。（申訴專員公署圖片）

申訴署質疑運輸署對駕駛者驗身要求相對落後

申訴署比較海外地區措施後，發現不少司法管轄區，都會為高齡駕駛者及職業司機訂定較嚴格的體格證明要求，甚至施加駕駛限制，提升道路安全，本港的做法相對落後。

申訴專員公署認為，本港人口老化問題嚴重，加上商用車，尤其是重型車的交通意外及人命傷亡風險較高，建議運輸署與時並進，借鑑海外經驗，調整對較年長和職業司機的體格證明要求，減低因司機健康問題而釀成交通意外的危機。

申訴署提四建議 探討便利商用車司機驗身途徑

當局亦因應調查所得，向運輸署提出四項建議，包括就申請車牌所需的體格證明訂明檢驗項目，並就此為醫療專業人員提供指引、為指定年齡的商用車輛司機，尤其是重型車制定體格檢驗制度及訂明較嚴格的體格要求、加強宣傳及教育以提醒司機注意個人身心健康和駕駛能力的變化，以及探討便利駕駛商用車輛的職業司機驗身的途徑。