理大85周年校慶典禮　林大輝、唐家成重提2019反修例風波

「理大圍城」事件兩周年，香港理工大學今日（25日）舉行85周年校慶典禮，大學教資會主席唐家成及理大校董會主席林大輝致辭時都有提及2019反修例風波。



林大輝形容2019年反修例風波重擊理大，除了校園設施毁壞，溝通交流亦受阻出誤會，幸在政府及理大人支持下，理大已重建秩序、釋除誤會。林大輝又以「路遙知馬力」形容理大，稱大學不會忘記使命，將繼續為香港貢獻、培訓人才。



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反修例風波中，警方在2019年11月圍堵理工大學與示威者對峙。兩年過去，香港理工大學今日（25日）舉行85周年校慶典禮，校內保安嚴密，記者須事先登記、憑二維碼進校。

行政長官林鄭月娥、中央駐港辦副主任譚鐵牛、中聯辦教育科技部部長蔣建湘、教育局長楊潤雄、大學教資會主席唐家成、理大校董會主席林大輝及理大校長滕錦光均有出席。

理大校董會主席林大輝以英文致辭時形容，2019年反修例事件重擊理大，除了校園設施毁壞，溝通交流亦受阻出誤會，幸在政府及理大人支持下，理大已重建秩序，他以「路遙知馬力」形容理大，稱理大不會忘記使命，會繼續為香港貢獻、培訓人才。

大學教資會主席唐家成以英文致辭，形容大學界已在社會事件及疫情影響中恢復。（羅君豪攝)

大學教資會主席唐家成以英文致辭，形容大學界已在社會事件及疫情影響中恢復，並讚賞理大在疫情中的研發及貢獻，展望未來，他期望教資會將繼續與理大密切合作，亦相信理大會繼續與大灣區及不同地方、界別持續交流發展。

行政長官林鄭月娥致辭祝賀理大校慶，又指已預備好為理大向大灣區發展提供協助。而理大校長滕錦光說，1994年起加入理大，時至今日已是世界知名大學，目標是與香港及大灣區一起面向世界。滕錦光又稱，在中央及特區政府領導下，理大會繼續努力。

理大播出影片，簡介大學歷史、發展進程、歷任校長及著名學者，其中包括大學航天發展、最新研發成就、學生初創企業成績、世界大學排名等。其中一幕為「國家認同及全球視野（national identity and global perspective）」，展出大學升旗、步操活動等畫面。