理大邀千名兒童實地考察　創作郊野公園共融設計　結集成書及展覽

香港理工大學（理大）設計學院公共設計研究室於2019年展開研究項目，邀請逾千名兒童及其家長為郊野公園構思共融設計，涵蓋設施如涼亭、觀景台，以及指示牌、回收箱設計等，並把構思和創作歷程結集成出版本和公開展覽。孩子可從項目重新思考人與大自然的關係，識別現存難題，發揮創意，改善郊野環境。

攝影：歐嘉樂

（部分相片由理大公共設計研究室及奇極創作室提供）



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進行實地考察

理大設計學院公共設計研究室與本地兒童及青年藝術設計教育工作室奇極創作室（CreativeKids）合作，於2019年3月展開「玩樂公共設計」共融設計研究項目，以城門郊野公園為研究場景，聯同1,023位兒童及其家長，以及一群兒童藝術導師，研究郊野公園共融設計。

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整個項目為期一年多，參與的孩子涵蓋學前班至高中生，匯集了學術界、公務員、家長和設計學生。研究員向家長介紹項目背景及城門郊野公園的現行公共設計，期間孩子需分批到城門郊野公園實地考察。考察活動由漁農自然護理署（漁護署）職員和兒童藝術導師作主導，而研究員和設計學院四年級學生則舉辦以12至18歲孩子為對象的回收箱設計工作坊。

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項目根據兒童的發展能力和興趣，分為四個年齡組別，並為參與者設定不同的設計主題。3歲半至 5歲半孩子負責設計猴子圖像指示牌；5歲半至8歲孩子負責構思旋風設施設計、趣味工具設計和蝴蝶研究；涼亭設計、戶外樹基空間設計、樹屋及觀景台設計則交由8至12歲兒童主導。

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冀讓孩子參與諮詢

經過近兩年的研究，理大把孩子的創意成果結集成《玩樂公共設計Playful Public Design by Children》著作，並輔以展覽、擴增實境及項目影片展示及紀錄。理大表示，項目促使公共設計研究室研究員及設計師探索兒童參與公共設計的可行性，並促進研究員和導師收集有關兒童觀察、想法和解決方案的數據。

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漁護署署長梁肇輝分享，透過項目，得知郊野公園的「用家」原來覺得指示牌、橫額等設計刻板，驚訝孩子的創意無限，希望將來可邀請孩子參與郊野公園的諮詢，以迎合使用者需要。

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玩樂公共設計展覽

地址︰理大創新樓平台層

展期：

28–30/10/2021（展覽廳D）

31/10–19/11/2021（展覽廳 A）

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