周守仁12.4升天主教教區主教　煲韓劇治失眠　1989年起茹素至今

天主教香港教區主教出缺兩年，羅馬教廷早前選出耶穌會中華省省會長周守仁接任，其祝聖禮將於下周六（12月4日）在半山的聖母無原罪主教座堂舉行。

周守仁在教區的網上節目透露，修讀哲學時學會客觀和準確看待事物，亦學懂與人溝通，強調現時傳播福音已非以往，將歐洲文化的種子散播各地，取代原有文化，而是要尊重各地文化、加強對話。

他又慨嘆港人在休息方面存在問題，難以有反思和創意空間，透露自己亦未學懂放鬆，但笑言失眠時會「煲韓劇」，「因為睇韓劇，基本上（劇情）都估得㗎喇，我覺得會relax囉為我嚟講」，當然他也有看早前熱播的《魷魚遊戲》；而他更是一位「素人」，自1989年從愛爾蘭返港後便開始茹素至今。



成為「素人」原因：世上不少人無機會吃肉

香港天主教教區將於下周六下午3時，於半山堅道聖母無原罪主教座堂，舉行「周守仁候任主教晉牧禮」，將會由香港教區宗座署理湯漢主禮。教區亦會在明愛大廈5樓公眾會堂，供教徒參禮，教區官方網頁亦會同步直播。

教區官方「公教頻道」今日（25日）上載候任教區主教周守仁主持節目《與仁相遇》，他透露1989年從愛爾蘭返港後便開始茹素，憶述當地多吃肉，蔬菜匱乏，笑言「啲菜certified dead on arrival（送抵時已證實死亡）」，慨嘆世上卻有不少人一直無機會吃肉，因此當時便下決定脫離肉食行列。

連魚及海產都戒掉：只保留吃蛋

他續指，戒掉肉食17年後，至2006年他甚至連海產也不吃，「呢個就係個心態喇，circle of compassion（慈悲的循環），因為當你仲見到啲魚，佢郁㗎嘛，個心裏面覺得好不忍，慈悲嗰種（心態）係會出現㗎。」因此當時便毅然決定連魚也不吃，但仍有保留吃蛋，強調現時吃的雞蛋通常無受精。

他又指，一直視烹飪為樂趣，大學時期已在耶穌院會院煮中餐，外籍兄弟成為捧場客，現時雖然較少機會下廚，但仍會弄沙律、素餃和炒蛋。他表示，甚少跟着食譜煮飯，「煮嘢食食一種creativity、一個創造性，係一個art嚟」，形容自己敢於嘗試，會靠自己的想像烹調，但打趣道：「貴嘅食材我就唔會嘗試，因為太貴喇。」

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煲韓劇看《魷魚遊戲》

周守仁在上一集的節目中亦表示，仍未學懂放鬆，慨嘆港人在休息方面存在問題，「睇吓《聖經》，天主話第7日都休息吓啦，實際上話畀你聽，人嘅生命唔可以每日都工作，咁你個人先有空間，同埋be creative係需要空間。」他又透露，若晚上過於緊張未能入睡，便會「煲韓劇」，「因為睇韓劇，基本上（劇情）都估得㗎喇，我覺得會relax囉為我嚟講」，連《魷魚遊戲》也有看。

傳教尊重當地文化、多對話

他又提到，自己修讀哲學和心理學，「哲學其實教我就係，science囉，你一定要precise（準確）啲嘢，同埋盡量客觀去睇啲嘢」，惟在處別人的生命時，卻不能太科學和準確，形容一個好的哲學家應懂得與人溝通，連路邊的小孩也要聽得懂其說話。他又指，以往傳教士到異鄉傳播福音時，亦希望改善當地人的生活、建立團體等，「但永遠都有trade off（取捨），有時候傳教就變咗取替咗人文化，將自己嗰個歐洲文化強加落去呢，𠵱家我哋就唔係咁睇傳教喇已經，要尊重（當地文化）、多啲dialogue（對話）。