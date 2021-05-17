天主教新主教周守仁曾力爭建天主教大學：教育不應為促進經濟效命

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-17 23:38

天主教香港教區主教一職自前年初起懸空，羅馬教廷梵蒂岡今日（17日）正式委任耶穌會中華省會長、華仁書院校監周守仁為天主教香港教區新主教。 周守仁主理過不少教會辦學工作，除了現時為香港及九龍華仁書院的校監，早年亦以耶穌會大學籌建工作小組主席的身份，於2011年向教育局申請在粉嶺皇后山用地，設立一所私立博雅大學，但最終地皮在2014年被劃作興建公營房屋，建校計劃要擱置。

梵蒂岡今日（17日）公布，任命耶穌會周守仁神父「空降」天主教香港教區，12月起出任新主教。今年62歲的周神父於1994年晉鐸，2018年起擔任耶穌會中華省會長，現時亦是港九兩所華仁書院校監。

周守仁神父獲梵蒂岡委任出任天主教香港教區新主教。（資料圖片/華仁書院提供圖片）

皇后山地改建屋擱置建校

耶穌會在港除了開辦兩所華仁書院、香港大學利瑪竇宿舍外，早年亦曾計劃開辦一所天主教私立大學。2010年，港府宣布撥出粉嶺皇后山前軍營用地，供辦學團體申請開辦私立大學。翌年周守仁以耶穌會大學籌建工作小組主席的身份，向教育局申請在粉嶺皇后山用地，設立一所四年制的私立博雅大學，最初計劃提供3,000個學額，學生除了主修課目，亦要修讀神學、哲學等先修課程。

當時，教育局未提出具體要求，但回應指皇后山用地能容納8,000人，耶穌會其後表示會將學額調整至8,000個，但在本港房屋需求殷切的背景下，港府最終在2014年變更地皮用途，改為興建公營房屋，即現時的公屋皇后山邨及居屋山麗苑。香港耶穌會其後轉而到西貢鹽田仔買地建校，惟耶穌會羅馬總會於翌年決定終止籌建。

粉嶺皇后山邨地盤

周守仁神父曾在香港教區《公教報》的訪問中表示，原先期望透過一所私立博雅大學，「在商業掛帥的香港為青年擴闊視野，促進全人發展」。他盼望這種子能夠發芽，讓有心人促成，強調「教育應該是為促進人類文化，文明和人性的發展，不應主要為促進經濟或事業發展而效命的」。

根據房屋署文件，皇后山邨7幢住宅樓宇合共提供8,865個出租公屋單位，料於2021年分階段完工。