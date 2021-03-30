天主教教區公署發指引：周四起恢復彌撒　信友進堂可掃安心出行

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-30 22:13

政府昨日（29日）公布，宗教聚會明日（31日）起可有限度恢復，參與人數上限為場地可容納人數的三成，除領聖體外不准飲食。天主教香港教區主教公署今日（30日）發指引表示，本周四（4月1日）起恢復舉行公開的平日及主日彌撒，信友可以手領聖體。服務人員應確保信友之間保持適當的社交距離，並遵守防疫措施，信友進堂前須以手機掃描「安心出行」二維碼，或留下個人資料。

天主教香港教區主教公署發出有關恢復公開彌撒、草體聚會及聖週禮儀之教區牧民指引。堂區聖堂「彌撒中心」可由4月1日起，恢復舉行公開的平日及主日彌撒，信友可領聖體。聖堂應保持空氣流通，座位定時清潔消毒，門口設消毒地毯，參加彌撒的人數不可超過聖堂通常容納人數的三成。

進入聖堂前，信友必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或將其姓名、聯絡電話號碼，進入聖堂的日期及時間記錄在登記表格，資料只保留31天，並只供政府有關部門作流行病毒調查。

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信友進入聖堂範圍時，必須戴上口罩、量體溫、用消毒液接手，進堂時停蘸聖水。聖堂的服務人員應確保信友之間保持適當的社交距離，停用公共經本及歌書。捐獻改於彌撒後進行，由信友把捐獻自行放入「捐獻箱」；平安禮以點頭代替握手。領聖體暫時仍只採用「手領」方式，信友領聖體前後都應用消毒液接手，列隊時亦應保持社交距離。

彌撒後，教友應立即離開聖堂場地，避免社交接觸，堂內座位應立即消毒清潔。堂區主任司鐸或其指定的負責人應監督以上指引的執行。在目前疫情尚未全面受控制的階段，樞機批准替代參與主日彌撒的方式，包括參加網上主日彌撒或閱讀聖經。信友亦可參加平日彌撒，替代主日彌撒。

另外，主日學、難道班、善會聚會、小組會議等可恢復舉行，參加者必須遵守所有防疫守則，亦不應飲食。

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