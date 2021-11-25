屋宇署勒令華豐大廈拆陳年僭建物　法團支持除舊患業主盼勿一刀切

有逾半世紀樓齡的佐敦彌敦道華豐大廈，捲入天台僭建物風波。屋宇署近日向華豐大廈在內的3幢舊樓發信勒令清拆，包括於單位門口上方延建的走廊上蓋，及圍欄位置，業主立案法團指天台滿佈僭建物多年，存在衛生及消防隱憂，支持清拆還原，近年亦有向涉事業主交涉惜不果，期望清拆令可解決「舊患」；其中一戶的業主代理人則指，走廊上蓋及圍欄位置，屬早年興建物，盼署方酌情予以保留，又指已騰空單位，準備還原近年加裝的僭建物。不過，她坦言，有部分業主態度強硬，未肯配合還原，期望署方勿一刀切。

《香港01》已向屋宇署作出查詢，正待回覆。



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佐敦彌敦道華豐大廈樓齡57年，近日屋宇署向天台業主去信，指走廊上蓋、以及天台平台部分圍欄屬於僭建，勒令清拆。(鄭子峰攝)

佐敦彌敦道華豐大廈樓齡57年，近日屋宇署向天台業主去信，指走廊上蓋、以及天台平台部分圍欄屬僭建，勒令清拆。天台所在的16樓，共有多個單位，單位門口上方有約半米的走廊上蓋，由室內樓梯伸延而至，並有鐵枝豎立支撐。圍欄則沿露台而建，朝向大街。記者於現場所見，多個天台單位另於平台位置搭建僭建物，亦有鐵皮覆蓋，但僅以石塊壓著防止鬆脫。

天台單位門口上方有約半米的走廊上蓋，由室內樓梯伸延興建而至，並有鐵枝豎立支撐。(鄭子峰攝)

多個天台單位於平台位置搭建僭建物，以鐵皮覆蓋，但僅用石塊壓著防止鬆脫。(鄭子峰攝)

業主立案法團主席盧先生指，僭建物已存在多時，令大廈結構超出負荷，且圖則亦無紀錄其存在，他續指，天台原有的5個單位，紛紛改裝成多個劏房單位，不少居於上址的租客隨處棄置廢物，另堵塞防火通道，釀成衛生及消防隱憂，亦有業主擅自改動喉管，但未有做好防漏工程，結果滲水至其他樓層，對其他業戶造成滋擾。業主立案法團早於2018年起，已向天台單位業主發信，要求還原，亦多次交涉，惟對方一直採拖字訣，未有行動。

業主立案法團主席盧先生指，僭建物已存在多時，造成衛生及消防隱憂，近年多次要求業主還原亦無功而還。(鄭子峰攝)

有逾半世紀樓齡的佐敦彌敦道華豐大廈，捲入天台僭建物風波。(鄭子峰攝)

他又提到，2018年颱風山竹襲港期間，曾有僭建物飛脫至彌敦道近裕華國貨位置，憂慮僭建物倘繼續存在，會形同計時炸彈，隨時造成死亡意外，「如果無啦啦有意外，整死人，你過唔過意得去？」他期望屋宇署發出清拆令後，可盡快令大廈釋除危機。



其中一戶的業主代理人葉太則指，願意配合清拆，包括近年加裝的平台上蓋，「都覺得唔係幾好，覺得應該要拆」，遂已要求租客遷出，騰出單位作還原之用，預期今年底完成，其持有的另一單位則因租約未屆滿，未能及早展開工程，但承諾會於明年初完成。

她期望屋宇署給予酌情權，保留走廊上蓋及圍欄，因其屬早年落成之物，非他們加設，亦憂慮拆卸後無瓦遮頭，難擋風雨，「就算改用活動上蓋都好易吹爛。」她又強調，走廊上蓋並非石屎外露，她指上蓋是由60年代流行的「喜樓堅」物料興建而成，堅硬及不易受蟲蟻侵蝕。

她又提及僭建物飛脫事件，業主立案法團事後曾聲稱有關鐵皮是由天台單位墜落而至，惟無法提供實質證據證實誰屬，對法團的指控感到莫名奇妙。她又承認，部分業主僭建嚴重，理應配合署方要求清拆，惟據她所知，有關業主態度強硬，未肯還原，亦有個別業主未有僭建，無辜捲入風波，期望屋宇署勿一刀切處理。