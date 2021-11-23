3幢逾50年舊樓突收令須拆陳年僭建　屋宇署暫緩西環美城大廈執行

市區樓宇僭建物屢見不鮮，有報道指屋宇署近日向樓齡逾50年的三幢舊樓「出招」。其中一棟涉事大廈為位於佐敦的華豐大廈，樓齡57年，據了解該大廈天台有多項僭建物，包括走廊上蓋、圍欄等。不過有小業主不滿，屋宇署指屬僭建的建築於數十年前已存在，疑為發展商興建。該大廈業主立案法團卻對《香港01》記者透露另一版本，指天台僭建物曾於颱風期間墜落彌敦道，故屋宇署2019年已曾向天台業主發信要求清拆，而法團亦於今年發過律師信。

屋宇署回覆查詢時表示，三座大廈僭建物的清拆令是於2017至2020年期間按僭建物執法政策發出。美城大廈最頂三層的部分單位的狀況與按照《建築物條例》獲批准的圖則不符，經檢視相關個案後，有機會涉及早年的大業主，加上現時若由個別單位獨立採取復原工程可能會有難度，故會對相關單位暫緩執法行動；若其他個案有類似情況，署方亦會以同樣準則考慮。



佐敦華豐大廈僭建物在大廈落成後4年已存在

《星島日報》報道指佐敦華豐大廈、深水埗龍華大廈及西環美城大廈同樣逾半世紀樓齡，近日業主卻接到屋宇署信件，指有僭建物，不過業主則指入住後從沒有做過任何工程。以華豐大廈為例，根據地政總署測繪處航空圖，被指為僭建的走廊上蓋、圍欄早於大廈落成後4年已存在。

《香港01》記者今日到華豐大廈視察，發現天台的單位位於室外，而單位門口上方有約半米的走廊上蓋，由室內樓梯開始伸延出去，並有鐵枝猶地面豎立支撐。不論是走廊上蓋或是支撐的鐵枝圍欄，亦已十分殘舊，天花更已見到石屎。

佐敦華豐大廈被指為天台的走廊天花、圍欄屬僭建。（香港01記者攝）

然而，華豐大廈業主立案法團卻表示，天台一直設有不同僭建物，不單止上蓋及圍欄，屋宇署2019年已曾向天台業主發信要求清拆，卻認為業主是知情。法團又計劃向法庭申請強拆令，清拆全部僭建物。

美城大廈僭建規模大 或涉及早年大業主

屋宇署晚上回覆查詢時表示，華豐大廈、龍華大廈及美城大廈僭建物的清拆令，是於2017至2020年期間發出，當中美城大廈最頂三層的部分單位的狀況與圖則不符，有關單位曾進行違例建築工程，故署方發出清拆令。

但署方表示，檢視美城大廈個案後，考慮到有關單位的僭建情況似乎年代久遠，而且規模大，有機會涉及早年的大業主，加上現時若由個別單位獨立採取復原工程可能會有難度，故屋宇署會對相關單位暫緩執法行動。署方又指，已聯絡符合上述情況的業主，以確立一些背景事實，探討可否按現行機制務實處理；若其他個案有類似情況，亦會以同樣準則考慮。

然而屋宇署強調，若僭建情況涉及獨立的構築物並且不難移除，例如在天台搭建的僭建物，署方會繼續按機制跟進。