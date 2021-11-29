男警葵涌警署女廁偷拍女警如廁　涉9名女同袍　被判勞教中心

男警7月初在葵涌警署偷拍女警如廁，他事後被捕，再揭發其早前已偷拍了8名女同袍，犯案時間長達半年。現已離職的男警，早前承認一項遊蕩罪，署理主任裁判官溫紹明直斥其行為十分嚴重地侵犯女性私隱，指其若非未年滿21歲必定判監。案件今（29日）在沙田法院判刑，署理主任裁判官溫紹明指案情嚴重，禁閉式刑罰是唯一選擇，原本打算判監，接納被告有悔意，亦獲家人支持，故最終接納報告建議判被告入勞教中心。



求情稱工作壓力大

被告王志亮（20歲，案發時為警員）被控於本年7月7日，在葵涌警署女廁及共用部份遊蕩，導致女子X合理地擔心自身安全。辯方早前求情指，被告事發後已離職，現任職物流，女友同為警務人員，並指其因工作壓力才犯案，已感到相當後悔，也有尋求輔導。

辯方律師今補充求情時，呈上被告家人所寫的求情信，家人均指他有規矩及行為良好，但加入警隊後不懂紓緩壓力，現已感到後悔。相關報告亦指被告獲家人支持，並已有新工作，上司亦稱讚他工作勤力。

嚴重侵犯女性私隱

溫官早前提到，本案屬十分嚴重地侵犯女性私隱，犯案時間長達逾半年，受害者多達至少有 9 名，且被告闖進女廁偷拍，認為非監禁刑罰不足反映嚴重性，若被告年滿21歲，必會考慮監禁。

躲警署女廁內偷拍

案情指，女警X當日在如廁時，突然見到一部手機從旁邊的廁格伸過來，離開廁格查看，發現被告在洗手間正門旁邊並逃跑。X隨即將事件告知同為警員的男友。被告同日被捕，警誡下承認因一時衝動犯案，但從沒發放或上載有關照片。他另承認曾在警署洗手間內偷拍另外8名女警，而警方在其手機中共發現41張在女洗手間內的偷拍照及一段影片。

案件編號：STCC2826/2021