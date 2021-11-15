葵涌警署女廁偷拍9女警如廁　前男警認遊蕩　求情稱工作壓力大

男警聲稱工作壓力大，在葵涌警署女廁偷拍女警如廁，被發現後透露他之前已偷拍了另外8名女同袍。現已離職的男警，今(15日)在沙田法院承認遊蕩罪，求情時稱現已感到相當後悔。裁判官直言案情嚴重，涉案事主達9人，被告更涉闖入女廁偷拍，最終決定先為被告索取多個報告才判刑，案件押後至本月29日，他候判期間要還押。



被告王志亮（20歲，案發時為警員）被控於本年7月7日，在葵涌警署女廁及共用部份遊蕩，導致女子X合理地擔心自身安全。

事主X見被告在洗手間跑走

案情指，女事主X如廁時，突然見到一部手機從旁邊的廁格伸過來，X走出廁格後見到被告在洗手間正門旁邊並即跑走。X事後將事件告知同為警員的男友。

手機內有41張偷拍照

被告同日被捕，警誡下承認因一時衝動偷拍X，但從沒發放或上載有關照片。他亦承認曾在警署洗手間內偷拍另外8名女警，而警方在其手機中共發現41張在女洗手間內的偷拍照，更有一段影片。

官稱若被告滿21歲會判監

辯方求情指，被告因工作壓力而犯下本案，現已離開警隊，並感到相當後悔，也有尋求輔導，望法庭先替被告索取報告。

裁判官直言案情嚴重，涉案事主達9人，犯案時間長達半年，被告更是闖入女廁偷拍，認為非監禁刑罰不足反映嚴重性，若被告年滿21歲，必會考慮監禁，但終決定更為他索取勞教中心、更生中心、教導所及心理報告，再作判刑。

案件編號：STCC2826/2021