唐英傑煽動分裂國家及恐怖活動案　明年3月作上訴聆訊

侍應唐英於去年七一，駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車撞向警員，因煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪，遭判囚9年，為本港首宗審理的《港區國安法》案件。他𣎴服提出上訴，而上訴庭今（26日）作指示聆訊。法官彭偉昌把案件排期於明年3月22日審理，預計需要兩天。

被告唐英傑，被三名國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信裁定煽動他人分裂國家和恐怖活動罪成。法官就兩罪分別判監6年半和8年，總刑期為9年。此外，法官亦頒令唐需停牌10年。唐英傑定罪和判刑，均提出上訴。

唐今由資深大律師郭兆銘代表，原審時代表唐的大律師劉偉聰，在上訴時未有再代表他，改由另一名大律師關文渭接手。

早前有報道指，法援署委派杜偉強律師事務所予唐英傑，取代原審時的伍展邦律師行，劉偉聰亦不再獲指派。

法官彭偉昌今作指示，並就案件定下時間表。彭官把案件定於明年3月22和23日審理，上訴方需於明年1月14日向法庭呈交上訴的文件，律政司則於之後兩星期內再存入文件，上訴方於明年2月4日作回覆。

郭兆銘庭上亦透露，上訴時會處理3、4名證人的證供，包括涉案警員和控方專家人嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）、歷史系教授劉智鵬的證供。

案件編號：CACC175/2021