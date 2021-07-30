唐英傑違國安法囚9年　政治主張涉分裂及損害國家　需加重刑責

本港首宗審理的國安法案件，被告唐英傑因煽動他人分裂國家和恐怖活動罪，被判囚9年。法官在判辭稱，不同意辯方認為案中的煽動行為屬輕微，反指被告在《港區國安法》實施的第一天犯案，屬「情節嚴重」類別。惟法官亦指，涉案「光復香港 時代革命」口號，只是龐統地要求把香港從中國分裂出來，未有向公眾傳達詳細計劃，因此認為非最嚴重類別。法官又指，被告在案中的政治主張涉及分裂國家，認為損害國家統一的政治主張，需加重刑責。



親友求情信指被告思想簡單

法官在判辭指中引述被告唐英傑(24歲)的多封求情信，信中形容被告思想簡單和熱心，亦是孝順的兒子，支持家人，讓胞妹到海外升學。被告父親指，被告易受政治影響。被告姨姨認為，被告受社會部份人士和傳媒的假新聞影響。被告自撰的求情信亦有表達悔意，並指現時明白政治看法只是觀點與角度，不應凌駕人性(human decency)，他希望社會可放下仇恨。

挑國安法實施首日犯案吸人注意

就煽動他人分裂國家罪，法官指被告非在示威的人群中，獨自一人靜靜地持有「光時」旗，他是故意挑戰數條警方防線，盡可能吸引他人留意其帶有分裂訊息的旗幟，令他人留下深刻印象。

法官認為，案發的日期、時間和地點都經刻意揀選，以吸引公眾注意，尤其是案發當天為《港區國安法》第一天實施，亦是香港回歸紀念日。

案發經過。(詳看下圖)

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煽動情節嚴重

此外，被告案發時駕駛有「光時」旗的電單車，在繁忙的道路行駛。他未有在多條警方防線停車，公然違反執法機關的合法指示。對於辯方認為，煽動情節屬輕微。惟法官指考慮上述情況，認為被告的行為屬「煽動他人分裂國家罪」中的「情節嚴重」類別。而根據法例，可被判囚5至10年。

單獨犯案但未向公眾傳達詳細計劃

惟法官亦認為，被告只是獨自一人犯案，涉案「光時」口號只是龐統地要求把香港從中國分裂出來，未有向公眾傳達詳細計劃，因此認為本案非最嚴重類別，最終決定以監禁6年半為量刑起點。

越過多條警方防線對社會構成危害

辯方就恐怖活動罪求情指，被告當時駕駛僅屬鹵莽，但法官在判辭指，該說法和法官的裁決相反。法官的裁決認為，被告可在每條防線停車，他卻越過防線，最終撞到警員。法官認為被告有預謀犯案，為其他道路使用者製造危險情況，傷及三名警員。他不但危害公眾安全，亦對社會構成重大危害。

案情涉損害國家統一的政治主張

考慮被告的危險駕駛態度，其駕駛的電單車在案中無疑是致命武器，案中的警員未有嚴重受傷，實屬幸運。惟法官強調，警員未受重傷，但傷勢亦非輕微。

法官又指，被告在案中的政治主張涉及分裂國家，認為案中損害國家統一的政治主張，加重被告的刑責。而就該罪，法官以監禁8年為量刑起點。

法官認為兩罪涉及不同元素和犯案行為，屬不同控罪，但考慮整體量刑原則，把恐佈活動罪刑期的其中兩年半，與煽動他人分裂國家罪分期執行，因此總刑期為9年。

案件編號：HCCC280/2020