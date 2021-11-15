冬季流感合併感染新冠「死亡風險高」　專家籲長者打三類疫苗

「新冠疫情下疫苗可預防疾病防控研討會」近日在廣州舉行。廣東省預防醫學會首席專家張永慧在會上稱，新冠和流感合併感染，可增加重症及死亡風險，加之秋天和冬天是肺炎球菌傳染的高峰季節，在疫情防控的關鍵階段下，需要警惕流感病毒、肺炎球菌所致傳染病。

他指出，流感和新冠一樣，可通過疫苗接種預防；海內外研究證實，老年人聯合接種流感、肺炎（肺炎球菌）疫苗，可以有效預防呼吸道相關疾病，且具有較高成本效益。



此前，國家、廣東都已下發做好流感防控的指引性文件。張永慧表示，當前和今後一段時間，強化新冠疫情防控仍然是當局公共衛生領域的首要工作任務，但秋冬季是流感、肺炎球菌、水痘、流行性腮腺炎等呼吸道傳染病高發期，應加強這些疾病防控，推進好流感疫苗接種。

他指出，中國各地每年流感活動高峰出現的時間和持續時間不同，為了在流感高發季節前獲得保護，應在當年流感疫苗上市後儘快接種疫苗。通常來說，在接種流感疫苗2至4周后體內可產生具有保護水平的抗體，6至8月後抗體滴度開始衰減，因此《中國流感疫苗預防接種技術指南（2021-2022）》建議每年接種流感疫苗。

張永慧認為，原則上，6月齡及以上所有願意接種流感疫苗並且沒有禁忌證的人都可以接種流感疫苗。為了在流感高發季節前獲得保護，流感疫苗接種的最理想時期是9至10月，以保證在流感高發季節前獲得免疫保護，通常接種流感疫苗后需要2周到4周的時間能產生有效的免疫力。若未能在上述期間接種，也可以在流行季任意時間儘早接種。