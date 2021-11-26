天價學費弘立幼稚園爆發上呼吸道感染　涉20名學童

衞生署衞生防護中心今日（26日）公布，正調查堅尼地城弘立幼稚園爆發的上呼吸道感染個案，並呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。個案涉及20名學童，包括10男10女，年齡介乎二至五歲。他們自11月8日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水。其中三名病人已經求醫，無須入院。全部病人情況穩定。



薄扶林弘立幼稚園爆發上呼吸道感染個案，涉及20名學童。（Google街景圖）

弘立幼稚園年費26萬

涉事的幼稚園是「弘立幼稚園」，位於堅尼地城卑路乍街97號地下G01號舖及1樓101號舖。弘立書院由諾貝爾物理學獎「光纖之父」高錕等所創辦，而弘立書院的辦學團體「智立教育基金」後來開辦了弘立幼稚園。弘立幼稚園一年學費接近26萬元。

個案涉及20名學童，包括10男10女，年齡介乎二至五歲。他們自十一月八日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水。其中三名病人已經求醫，無須入院。全部病人情況穩定。

薄扶林弘立幼稚園爆發上呼吸道感染個案，涉及20名學童。（Google街景圖）

已停課至少五日以進行清潔

衞生防護中心人員已向該校提供有關預防呼吸道感染的建議，該校正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該校已於11月12日被納入強制檢測公告。該校已停課至少五日以進行清潔及執行強制檢測公告。

衞生防護中心提醒，市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病，包括接種季節性流感疫苗，保障個人健康。