「貴族私校」弘立書院女生疑於廁所遭性侵　警上月拘13歲男生

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-09 22:59

每年學費高達25萬元的國際學校弘立書院中學部，疑發生性侵事件。一名男生在上課期間拉14歲女同學入廁所性侵，女生其後向老師求助揭發事件。警方今晚（9日）表示，於5月中接獲報案，警方翌日拘捕一名13歲男子，罪名為「向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為」，案件現交由西區警區刑事調查隊第三隊處理。 教育局證實接獲學校通報，據悉學校已啟動危機處理小組跟進事件，由於警方正處理事件，教育局不作評論。

（弘立書院影片截圖）

教育局：學校已啟動危機處理小組跟進事件

教育局回覆指，自接獲有關學校通報後，一直與學校保持聯絡，提供適切意見。據悉學校已啟動危機處理小組跟進事件。由於警方正處理事件，局方不作評論。

教育局提醒，學校如懷疑有學生受到性侵犯，須按教育局指引，立即處理事件，對涉事學生提供適切協助。包括應啟動校本應急機制或危機處理小組，並委派學校社工或專責人員初步了解學生情況，評估過程中，學校應諮詢及通報社署保護家庭及兒童服務課，尋求專業意見。

若個案或涉刑事罪行、情況嚴重，學校須盡快通知警方。萬一學校懷疑個案涉及教職員，必須通報教育局及提交相關個案資料，並採取其他措施，保障校內其他學生安全。

教育局表示自接獲有關學校通報後，一直與學校保持聯絡。（資料圖片）

被捕男童涉向「16歲以下的兒童作出猥褻行為」

警方表示在5月14日接獲報案，指一名女童在薄扶林一學校懷疑被人猥褻侵犯。西區警區刑事調查隊第三隊接手調查案件，經調查後，警方人員拘捕一名懷疑涉案男童，涉嫌向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為。被捕人已獲准保釋候查。

「光纖之父」高錕教授(前右三)有份創辦弘立書院。(弘立書院網頁)

弘立書院位於數碼港，是全港學費最貴的私立學校。小一預備班至五年級每年學費197,920元，第六至十年級為229,950元，第十一及十二年級為249,970元，另需年付建校費，2021/22年為40,000元，不獲發放任何利息、不可轉讓，亦不獲退還。

雖然學費高昂，但入讀也不容易，不少家長會購買該校本金券，價格更由2016年高峯期的炒價800萬元，回落至今年2月時約480​萬元左右。本金券不獲派利息亦不予退還，可在持有最少一年後，或提名學生退學三個月後，可轉讓給第三者。

弘立書院於2003年8月開辦，已故「光纖之父」高錕教授有份創辦，他更任創校校董會主席。