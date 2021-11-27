新冠疫苗｜明年初僅餘10間接種中心　聶德權：研打針後才可入食肆

為提升接種率，有指政府正研究擴大「疫苗氣泡」至所有食肆和受防疫條例規限的處所，亦即市民日後市民出入大部分地方，除了要使用「安心出行」外，亦要展示針紙。

負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今（27日）在電台節目時表示，衞生部門正探討有關方向，直言有必要區分有打針與無打針的市民。他稱，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前已提出「疫苗護照」建議，政府亦正探討有關做法，「𠵱家呢個議題，我哋肯定係探討緊」，稍後將會交代。

現時仍有21間疫苗接種中心運作，其中11間明年1月起會關閉，亦即僅餘10間運作，及後會轉為「多用途」渠道為市打針，尤其是公立醫院接種站，有關接種站將會再增2間至11間。

聶德權預告下周五（12月3日）流動接種車會開始到屋邨為市民打針，私家診所下月起亦可陸續開始為市民接種復必泰，但受制於稀釋復必泰的設備等，估計參與的診所不多，診所要安排到足夠市民打針，才做到不浪費。他呼籲市民把握仍有21間社區疫苗接種中心時打針。



▼本月第三針開打的情況▼



聶德權早上在商台節目《政經星期六》表示，現時的29間疫苗接種中心將會營運到12月31日，惟現時「每日可以打到的針數遠多每一日做，係有啲嘥」，但他強調政府「谷針」計劃並不會暫停，其中10間會在明年初繼續營運，7間會打復必泰、3間打科興呼籲市民把把握在年底仍有21間接種中心時，接種首劑疫苗。

他又指，日後會提供更多打針的渠道，「由疫苗接種中心為主，轉為多用途，尤其是公立醫院接種站」，醫院內的接種站將由現時的9間增至11間，而私家診所下月起亦可開始接種復必泰疫苗惟他估計參與的可診所不多，因為診所要有相應設備稀釋復必泰，亦要安排到足夠市民打針才不會造成浪費。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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他又表示，現時長者的接種率是最弱，要加緊「谷針」，包括會透露社署由非政府機構聯絡長者宣傳，而流動接種車下周五（12月3日）亦會開始在公共屋邨為市民打針，每站停留兩日，首站將會在沙田新翠邨，兩日後會轉戰觀塘樂華南邨，兩站均是打復必泰疫苗。聶德權形容，接種車每逢周五至周一會走訪屋邨，周二至四則會去學校，而該車可接種科興和復必泰，但每次只能提供一款疫苗。

他相信隨着科興接種年齡下降至3年後，再配合流動接種車等措施，學童和青少年的接種率將會進一步提升，會有更多學校可恢復全日面授。他又鼓勵企業仿傚政府強制政府僱員打針的措施，認為在保障同事，以及企業運作方面都有幫助，相信此舉亦可進一步推高工作人口的接種率。

▼袁國勇自行透過皮內注射復必泰疫苗▼



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內地專家團日前訪港視本港疫情，以及商討通關措施，聶德權透露，內地專家團亦有視察疫苗接種中心，認同高接種率是通關的必備條件，強調70%仍不足夠，須進一步推高至80%，坦言政府要考慮強制市民打針，才能做到「內防反彈」。

他續指，有必要區分非因健康問題而不打針的市民，否則其染疫所帶來的後果則要由已打針的市民「埋單」，強調只要市民有自覺性打針，進入食肆等處所並不困難，而不少國家亦早已採取更嚴厲措施。

被問到日後是否要打針後才能進入酒樓等食肆，聶德權表示，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇早前已提出「疫苗護照」建議，政府的衞生部門亦正探討有關做法，「𠵱家呢個議題，我哋肯定係探討緊」，政府稍後將會交代。