01獨家｜伊院疫苗站護士疑為親友扮打針騙針紙　營運機構稱會徹查

政府全力「谷針」提高新冠疫苗接種率，但《香港01》調查發現，有疫苗接種中心護士，疑為不願接種疫苗的親友「扮打針」，以便開出打針證明。

事發的是伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站，由「康健國際醫療集團」營運。消息指有醫生知情，已警告該護士不能再犯，又在康健通訊群組討論事件，但無處分該名護士，也無通報衞生署及無報警。

康健營運總監梁國齡最初表示不知情，記者追問下才稱有聽聞，但強調暫無證據，會再次徹查，並已通報政府。《香港01》正向政府查詢事件。



▼9.29 伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站首日運作情況▼



親友到場無按正常排隊 涉事護士主動打針

公立醫院的新冠疫苗接種站由外判私人承辦商營運，其中位於伊利沙伯醫院的接種站就是由「康健國際醫療集團」營運。《香港01》獲悉，該接種站有護士疑在10月時「扮打針」，協助不願打針的親友取得疫苗接種紀錄。

消息指，該護士的親友到場後，會主動要求為親友打針，而非按正常程序排隊隨機分派護士。

涉事疫苗為BioNTech復必泰疫苗。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

被醫生嚴重警告 承諾不再犯

消息人士稱，事件被揭發後，有醫生向該名護士作出嚴厲警告，而該護士承認自己曾「扮打針」，又承諾不會再犯，及後也有提出請辭，但尚未離職。

《香港01》取得與事件相關的對話截圖，顯示有知情的醫生指「老細話扮打針不能接受」，該名醫生也在康健的通訊群組指「不打針又想扮打咗，一律都不能接受。如有發現，會報警處理。」

康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，起初認為事件無證據，現時會再次徹查。（資料圖片／盧翊銘攝）

康健總監追問下才承認知情 將徹查

記者取得的對話紀錄顯示， 康健國際醫療集團營運總監梁國齡早前已知悉事件，記者致電查詢，梁國齡起初指不知有這事件，後來則承認曾有人向他匯報相關事件。他解釋當中涉及有人不和，而且並無證據，「我當時感覺係成班人嘅gossip（八卦）」，難以單憑傳言而斷言屬實。

梁國齡稱，若事件屬實，是該名護士個人誠信問題，他並非為了公司名聲而隱瞞事件。他指因應記者的查詢，會再次徹查事件，「逐個（員工）問」，一旦證實屬實，就會報警處理。

他其後再補充，已將事件通報政府，並再向下屬了解事件，仍然認為事件涉及員工的私人爭執，沒有證據，但他會繼續調查，預計需時約一周。

▼政府官員早前接種第三針的情況▼

