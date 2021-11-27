民意調查指如放寬旅遊限制　一半港人盼前往內地　38%人冀赴海外

香港民意研究所近日發表一項調查，指若港府放寬旅遊限制，在過千名受訪的香港市民當中，50%的人比較希望先前往內地，比起希望前往海外的38%受訪者為多。



38%受訪者稱希望前往海外。 （資料圖片）

香港民意研究所於今年11月中，透過電話訪問了1,011名18歲或以上的香港居民，當中一半人指，如果政府放寬旅遊限制，會比較希望先方便港人前往內地，餘下有38%受訪者就希望前往海外。

民意研究所把資料與受訪者的年齡、政治取向作交叉分析，發現在35至54歲、55歲或以上的兩個群組中，大概都有接近六成人希望前往內地；而18至34歲的群組當中，就有70%人希望前往海外，只有21%希望前往內地。

2020年2月8日起，所有內地來港人士均需要強制隔離檢疫，圖為2月7日深夜，市民趕及從深圳灣口岸回港。（資料圖片 / 余俊亮攝）

自評為傾向建制派的受訪者之中，有82%都希望前往內地，只有12%想去海外；傾向中間派、自稱政治中立的人士就有五成二或五成六人希望前往內地。相反，傾向本土派的受訪者中，有73%選擇前往海外，只有22%人士想到內地；傾向民主派的受訪者中，就有67%希望前往海外，只有四分一人選擇到內地。