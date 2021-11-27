新冠肺炎｜美國等多國實施旅遊限制　防南非變種病毒株

美國總統拜登（Joe Biden）11月26日表示，美國下週開始將禁止非洲南部八個國家的大部份旅客入境，預防新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）南非新變種病毒株B.1.1.529傳入。拜登政府官員稱，不會禁飛航班，限制也不適用於美國公民和合法永久居民。



14日內曾到訪南非、博茨瓦纳、津巴布韋、納米比亞、萊索托、斯威士蘭、莫桑比克或馬拉維的大部份非美國公民將禁止入境。政府官員警告，如果變種病毒株擴散，美國可能將其他國家加入限制名單。

拜登向記者表示，政府未考慮推行新的強制接種疫苗措施。他提到，目前未掌握很多有關新變種病毒株的資料，但是值得關注。

歐盟同日建議成員國實施旅遊限制。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指出，新變種病毒株可能幾個月內傳遍全球。她指，歐盟委員會建議成員國限制來自非洲南部和其他受影響國家的人入境，直到更加清楚了解新變種病毒株的危險，所有從有關地區回國的人都應該遵守嚴格的檢疫隔離規定。

加拿大則宣布對七個非洲國家實施旅遊限制。14日內曾到訪南非、博茨瓦纳、津巴布韋、納米比亞、萊索托、斯威士蘭或莫桑比克的外國公民將禁止入境。