北部都會區｜舵手凌嘉勤：比玫瑰園計劃更複雜　研究北環線向南延

政府於《施政報告》提出「北部都會區」，主力推手之一的港深合作策略規劃顧問、規劃署前署長凌嘉勤，今早(29日)於一個論壇上表示，即使推出「北部都會區」，仍然需要填海，推行「明日大嶼」計劃。

論壇上，中原地產創辦人施永青提到，「北部都會區」較當年興建新機場等大型基建的「玫瑰園計劃」更困難，規模更大。凌嘉勤承認北部都會區的計劃更複雜，因為當時興建新機場主要由基建帶動，但北部都會區則是「產業帶動」。另外，有參與者關注交通負荷問題，凌嘉勤指政府會研究北環線可否向南伸延，成為新的「南北通道」。



灼見名家今日舉行論壇，討論「北部發展區」及創科發展。對於特首林鄭月娥曾形容，「北部都會區」是與凌嘉勤「黑箱作業」的成品，凌表示其實是「百份之一百係特區政府嘅管理創作。」

他表示，項目中的新田科技城，與過往的科技園不同，科技城是涉及保育、社區發展，在1,100公頃土地中，有一半用作保育，之後會有4至5個太古城的規模，成為完整的社區。他強調，成功的科技城會有形成社區，方便市民生活。

對於是否仍需要推展「明日大嶼」，凌嘉勤直指有需要填海，強調兩者同步發展才有足夠的經濟動力。不過他亦稱，兩個項目同樣不會非常順利，因為「北部都會區」涉及大量棕地，必會觸及現有的既得利益者；填海則會涉及環保爭議，亦需要投入大量公共資源。

施永青向凌嘉勤提問，認為北部都會區比玫瑰園計劃更複雜。（黃偉倫攝）

在問答環節上，施永青提到「北部都會區」比「玫瑰園計劃」更複雜，而且年輕人不願到大灣區工作。凌嘉勤承認，項目確較當年興建新機場複雜，當年主要由基建帶動，現時更要由產業發展帶動。不過他表示，認識不少年輕人願意到大灣區工作，例如有人在天水圍居住，認為到福田工作較中環方便，並不抗拒大灣區。

另外，有參與者關注，「北部都會區」會令鐵路更擠迫。凌嘉勤表示，北環線會向東延申，新建香園圍站等新站。他續指，政府正研究未來的鐵路、道路規劃，會由政府研究北環線是否可向南延伸，成為新的南北通道。